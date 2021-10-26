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Пандемии наступит конец: врач рассказал, когда прекратится рост заболеваемости COVID-19

Борис Донской считает, что Украину ждут худшие дни

сегодня, 09:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Очевидным есть тот факт, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине будет увеличиваться. Хочется это кому-то или нет, но большая часть страны получит иммунитет к новой инфекции. Кто-то получит этот иммунитет путём вакцинации и перенесет болезнь намного легче, а кому-то придется пройти через естественное состояние заболевания коронавирусом, в результате чего у большинства людей будут вырабатывать антитела и получен иммунитет к данной инфекции. Как информирует издание "Комментарии", об этом в интервью порталу "Обозреватель" рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

Пандемии наступит конец: врач рассказал, когда прекратится рост заболеваемости COVID-19

Коронавирус. Фото из открытых источников

По его словам, украинской медицине будет очень непросто, потому что будут переполненные стационары и как следует предоставить медицинские услуги получится не каждому. Потому что, когда медицинская система испытывает такие нагрузки, эффективность работы медперсонала падает в разы. 

Врач не стал делать прогноз относительно того, сколько новых кейсов заболевание коронавирусом в день нас ждёт в будущем, но предупредил, что впереди Украину ждут очень непростые времена.

Донской подчеркнул, что есть и приятная новость для Украины – рано или поздно, но пандемия закончится. Все очень просто – люди закончатся, то есть, нас ждёт несколько вариантов – либо все переболеют и справятся с этой инфекцией, либо переболеют и не смогут справиться. Так или иначе, уверен иммунолог, большинство населения получит иммунитет против коронавируса, кто-то это естественным путем, кто-то то после прививки.

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Источник: https://covid.obozrevatel.com/vrach-o-situatsii-s-covid-19-v-ukraine-eto-esche-ne-dno-nas-zhdut-hudshie-dni.htm?_gl=1*1hne2dz*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNTIyMzUwOC4zMDUuMC4xNjM1MjIzNTA4LjA.
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