Дефицит и подорожание хлеба: грозит ли это украинцам

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине достаточное количество запасов зерновых. Поэтому ближайшим временем ни дефицита хлеба, ни его подорожания ждать не стоит. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Александр Тараненко.
Хлеб. Фото: из открытых источников
Он добавил, главная проблема, с которой сталкиваются большинство украинских пекарен – это перебои с поставкой электроэнергии. Из-за этого страдает производство. Из ситуации удается выходить только благодаря генераторам. Но речь идет о мощных генераторах, которые далеко не все пекарне в состоянии приобрести.
По его словам, даже для довольно мощного хлебзавода это большие деньги, а льготное кредитование ограничено.
Еще один момент, подчеркнул Александр Тараненко, электроэнергия, которую вырабатывают генераторы, стоит на порядок дороже. Все это в итоге отображаются на окончательной стоимости изготовленного продукта. Поэтому подорожание хлеба возможно, но лишь на несколько процентов, учитывая дополнительные затраты пекарей. Но о том, что хлеб подорожает на несколько гривен – говорить не стоит, если подорожание и будет, то оно будет несущественным.
Читайте также на портале "Комментарии" — ПЦУ в Киево-Печерской Лавре: почему это историческое событие – о чем говорит реакция Москвы.
Также издание "Комментарии" сообщало — у Зеленского объяснили, почему россиянам из Крыма нужно бежать уже сейчас.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости