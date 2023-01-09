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Дефицит и подорожание хлеба: грозит ли это украинцам

По словам руководителя ассоциации пекарей, запасов зерновых, которые являются основным сырьем для производства хлеба, в Украине достаточно

сегодня, 09:05 comments2445
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Автор:

Кравцев Сергей

В Украине достаточное количество запасов зерновых. Поэтому ближайшим временем ни дефицита хлеба, ни его подорожания ждать не стоит. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Александр Тараненко.

Дефицит и подорожание хлеба: грозит ли это украинцам

Хлеб. Фото: из открытых источников

"О наличии (Ред. – хлеба) переживать не стоит, поскольку запасов зерновых, которые являются основным сырьем для производства хлеба, у нас достаточно", – отметил Александр Тараненко.

Он добавил, главная проблема, с которой сталкиваются большинство украинских пекарен – это перебои с поставкой электроэнергии. Из-за этого страдает производство. Из ситуации удается выходить только благодаря генераторам. Но речь идет о мощных генераторах, которые далеко не все пекарне в состоянии приобрести.

"Например, генератор, который может обеспечить потребности средних размеров хлебзавода, стоит на сегодняшний день 3-4 млн гривен", – отметил президент Ассоциации.

По его словам, даже для довольно мощного хлебзавода это большие деньги, а льготное кредитование ограничено.

Еще один момент, подчеркнул Александр Тараненко, электроэнергия, которую вырабатывают генераторы, стоит на порядок дороже. Все это в итоге отображаются на окончательной стоимости изготовленного продукта. Поэтому подорожание хлеба возможно, но лишь на несколько процентов, учитывая дополнительные затраты пекарей. Но о том, что хлеб подорожает на несколько гривен – говорить не стоит, если подорожание и будет, то оно будет несущественным. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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