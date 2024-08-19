Цифры продолжают расти: в Минобороны назвали число забронированных от мобилизации

На сегодняшний день в Украине почти 930 000 военнообязанных забронированы от мобилизации и ожидается, что уже через неделю их будет более 1 миллиона человек. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes Ukraine.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Издание ссылается на сообщение замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка во время круглого стола "Законодательные подходы к бронированию работников предприятий" 19 августа.

По информации чиновника, сейчас мобилизация не может обеспечить потребности Сил обороны, поскольку человек, которого только что призвали — не боец и станет им только через 3-6 месяцев.

По мнению Гаврилюка, ситуация, когда одни защищают государство на фронте, а другие работают на оборону — нормальная. В то же время он отмечает, что экономику страны надо перевести на рельсы войны, а сейчас фактически лишь единицы предприятий работают в три смены.

Заместитель министра обороны добавляет, что поддержка союзников не увеличивается и вряд ли это произойдет. При этом сами россияне не уменьшают свое присутствие на оккупированных территориях.

По состоянию на начало года российская группировка насчитывала 440 000 человек на оккупированных территориях. Сейчас их около 600 000, а к концу 2024 года эта цифра может вырасти года до 800 000 человек.

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