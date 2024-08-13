В Раде предлагают снизить мобилизационный возраст: подробности

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Кравцев Сергей
Мобилизационный возраст должен быть от 20 до 50 лет, чтобы бойцы имели возможность эффективно выполнять поставленные задачи. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал нардеп, полковник СБУ Роман Костенко.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
По его мнению, все, кто старше "могут мобилизоваться по собственному желанию, но не в боевые подразделения".
Он добавил, что принятый закон о мобилизации позволил увеличить количество личного состава в вооруженных силах, хотя и имеет определенные недостатки – такие как преобладание количества над качеством.
Роман Костенко признал, что есть, конечно, где-то перегибы на местах тех самых ТЦК. Поэтому нужно обращать внимание на качество личного состава. Ведь часто у нас бывает такое, что ТЦК гонятся за цифрами, сами не понимая, кого отбирают в армию.
Политик подчеркнул, что потом эти мобилизованные "сидят в этих учебных центрах, получают заработную плату, а уволить их нельзя", и таким образом получается, что "у нас как бы армия увеличивается, а качества личного состава нет".
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