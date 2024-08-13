В Раде предлагают снизить мобилизационный возраст: подробности

Мобилизационный возраст должен быть от 20 до 50 лет, чтобы бойцы имели возможность эффективно выполнять поставленные задачи. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал нардеп, полковник СБУ Роман Костенко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Я депутат или военный, у меня на первом месте – национальные интересы. У нас действительно есть проблема того, что категория людей, которая сейчас призывается в армию, достаточно возрастная. Я сам в армии с 17 лет и скажу так: мы не говорим о 18, но я считаю, что у нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50", – высказался парламентарий.

По его мнению, все, кто старше "могут мобилизоваться по собственному желанию, но не в боевые подразделения".

"Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли выполнять боевые задачи, это должен быть возрастной диапазон 20-50 лет", – подчеркнул Костенко.

Он добавил, что принятый закон о мобилизации позволил увеличить количество личного состава в вооруженных силах, хотя и имеет определенные недостатки – такие как преобладание количества над качеством.

Роман Костенко признал, что есть, конечно, где-то перегибы на местах тех самых ТЦК. Поэтому нужно обращать внимание на качество личного состава. Ведь часто у нас бывает такое, что ТЦК гонятся за цифрами, сами не понимая, кого отбирают в армию.

Политик подчеркнул, что потом эти мобилизованные "сидят в этих учебных центрах, получают заработную плату, а уволить их нельзя", и таким образом получается, что "у нас как бы армия увеличивается, а качества личного состава нет".

"Как бы мы ни говорили, но у нас сейчас миллионная армия в большой стране и этого недостаточно, потому что мы воюем одним миллионом личного состава против такой большой страны, как Российская Федерация. Армия должна быть больше", – подытожил нардеп.

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