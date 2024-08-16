Принудительная мобилизация: почему продолжается незаконное задержание граждан работниками ТЦК



















Через 2,5 года полномасштабной войны в перечень вопросов, наиболее беспокоящих украинских граждан, уверенно входит вопрос мобилизации и отношения к ТЦК. Почему так происходит, и как это предотвратить, пойдет речь в нашем материале.

ТЦК и принудительная мобилизация: почему граждане до сих пор незаконно содержатся

Почему граждане Украины воспринимают ТЦК как угрозу

После принятия долгожданного закона о мобилизации мобильные посты на дорогах Украины с работниками ТЦК не только не исчезли, а наоборот, только увеличились. Вместе с сотрудниками полиции, люди в форме регулярно останавливают автомобили для проверки документов, массово выписывая повестки мужчинам.

По словам Алексея , работника Броварского ТЦК, регулярно дежурящего на Броварской трассе, проверяя документы у водителей и вручая им повестки для обновления данных, если гражданин, получивший повестку, не явится в военкомат, то его могут подать в розыск, и затем полиция его задержит и доставит в ТЦК.

Однако не всегда общение с представителями ТЦК происходит в спокойной обстановке. Регулярно в соцсетях распространяются видео, где пользователи утверждают, что сотрудники ТЦК используют силу. Люди обмениваются историями о мужчинах, которых хватают на улицах. Эти кадры внушают страх перед мобилизацией.

Представитель Сухопутных войск утверждает, что такие инциденты преувеличены и не являются общей тенденцией. В Украине действует правовой режим военного положения. Что касается нарушения прав и свобод граждан, как это освещают адвокаты, а именно задержание и доставка, то это законодательно предусмотрено. Существует ряд нормативно-правовых актов, разрешающих при проверке документов, установлении нарушения и установлении несоответствия военно-учетным данным в ТЦК производить задержание. Другими словами, как уверяют в ВСУ, мобилизация проходит законно и организованно.

Однако не все украинцы чувствуют себя уверенно и хотят добровольно посетить ТЦК. Один мужчина, на правах анонимности рассказал корреспонденту DW , как обеспокоен, что его заставят пойти на войну. "Такое состояние, как у мыши, которую загнали в клетку", – поделился своими ощущениями собеседник. "Она ищет пути, чтобы избежать этого и не допустить своего порабощения. У меня есть знакомые, которые с начала войны не выходили из квартир. Они напуганы. Испуганы все". Мужчина планирует убегать из страны. В любом случае это стоит денег и немалых. Имеющие связи и деньги выезжают более официально, легально. Те, у кого нет завязок, но есть какие-то деньги — им приходится нелегально пересекать границу. Человек знает человека, который может ему помочь покинуть страну. Он продал все, что имел, чтобы собрать 10 тысяч долларов на взятки.

"Смирился ли с тем, что я "уклоняющийся"? Думаю, да. Когда ты ставишь на вес жизни, ничто не может ее перевесить. Ты просто выбираешь жизнь. Остальные не имеют значения.", — резюмирует мужчина.

Евгений Дикий, ушедший в 2014 году добровольцем на войну, понимает мотивацию беглецов, но не готов их оправдывать.

"Это люди, всю жизнь пользовавшиеся всеми правами гражданина, они всю жизнь пользовались всеми сервисами государства. А когда возник вопрос, будет ли наша страна вообще дальше существовать, то человек не готов выполнять вторую часть общественного договора", — утверждает Дикий.

Вирусное видео так называемой силовой мобилизации Евгений Дикий называет частью антимобилизационной кампании, которую развернула в соцсетях Россия. По мнению бывшего военного, нынешние темпы набора в армию закрывают только текущие потребности, но требуется больше усилий: в частности, установить предельные сроки службы и ввести уголовные наказания за уклонение от военного учета. Это вопрос выживания.

Как нарушаются права человека и почему продолжается принудительная "бусификация"

Изменения внесенные в законодательство по мобилизации должны полностью исключить произвол со стороны властей, в частности, при вручении повесток задержания или доставки в ТЦК. Но на практике все оказывается совсем по-иному. Полиция, работники ТЦК и СБУ продолжают совершать противоправные действия.

По мнению адвоката адвокатского объединения "Актум" Оксаны Доготер, изменения в законодательство о мобилизации нужно было сделать уже давно. На сегодняшний день четко и конкретно урегулированы нормы и обязанности и права каждого участника мобилизации , представителей ТЦК и полиции , а также военнообязанных резервистов и призывников.

Военнообязанные лица должны в обязательном порядке иметь при себе военно-учетный документ, актуализированный до 17.07.2024 года, и отсутствие которого может быть основанием для их задержания с целью дальнейшей доставки в ТЦК для составления административных протоколов о совершении административного правонарушения, связанного с мобилизацией. Такое задержание происходит также в рамках и в пределах Кодекса Украины об административных правонарушениях с определенным порядком и правилами осуществления такого действия соответствующим работником полиции.

Однако, по словам адвоката, на практике все происходит совсем по-другому, приводя конкретный пример, где были нарушены права клиента.

"Недавно в городе Ужгород клиента остановили на транспортном средстве сотрудники полиции, в котором он двигался непосредственно со своей женой. После остановки транспортного средства к автомобилю подошел не сотрудник полиции, а сразу сотрудник ТЦК. Ну, здесь нарушение уже в том, что остановка транспортных средств разрешается только представителями полиции, после чего представитель полиции должен представиться, сообщить причину остановки и дальше проводить соответствующую проверку с участием уже сотрудника ТЦК. В данном случае нарушение было уже с первых минут остановки. Далее представитель ТЦК пересмотрел военно-учетные документы нашего клиента, с актуализированными и обновленными в нем данными, но отметил, что права на отсрочку у него нет, поэтому он должен поехать с ними, потому что будут его мобилизовать".

Адвокат утверждает, что такая попытка мобилизации незаконна, поскольку клиент не связан с Ужгородом и может быть мобилизован только с того ТЦК, где он состоит на учете. Более того, такого понятия как "поехали на мобилизацию" с дороги нет, так как должно должным образом оформляться протокол для того, чтобы лицо перемещалось в ТЦК или издаваться соответствующая повестка.

Работники ТЦК продолжили препятствовать клиенту покинуть место остановки, в то время как работник полиции никак не реагировал на обращение к нему клиента о помощи, заявив, что он ничем не может помочь в этой ситуации. Все действия работников ТЦК и полиции были зафиксированы на камеру. Что самое интересное, на том месте находился работник СБУ, который принимал непосредственное участие в этих незаконных действиях.

По словам адвоката, закончился инцидент для ее клиента не очень приятно: приехал так называемый "бусик" без опознавательных знаков, к которому, применяя силу, затолкнули клиента и увезли его в неизвестном направлении.

Оксана Доготер отмечает, что согласно действующему законодательству, задержание лица должно производиться только в случае, если оно объявлено в розыск или если при нем нет военно-учетного документа. При задержании должна происходить видеофиксация всех действий с разъяснением прав и обязанностей лица, в том числе и права на участие адвоката во время такого задержания. Затем лицо доставляется в ТЦК, в соответствующем протоколе работник ТЦК, принимающий гражданина для составления административного протокола, ставит отметку, и на данном этапе уже происходит процесс фиксации административного правонарушения.

В результате такой политики, заключает адвокат, эти лица, которые принудительно были мобилизованы, в 95% не будут должным образом выполнять свои обязанности как военнослужащие, и являются потенциальными дезертирами.