Что сейчас происходит на заводе «Азовсталь», – Андрющенко

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале, передает портал "Комментарии".



Петр Андрющенко. Фото из открытых источников

По его словам, оккупанты превращают завод в военную базу.

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"Россияне продолжают ремонт укрепления "Азовстали" от центральных проходных и дальше вглубь, трансформируя все это в военную базу", — отметил он.

Также, как убежден Андрющенко, своим поведением захватчики демонстрируют, что не имеют никаких ценностей и моральных качеств.

"Никакой другой ни цели, ни ценности Мариуполь для них не составляет. Факт", — добавил Андрющенко.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, - Россияне прибывают в Мариуполь : Андрющенко указал количество. Во временно оккупированный Мариуполь Кремль населяет граждан из дальних регионов Российской Федерации. По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, после нападения России из города выехало более 100 тыс. украинцев, а когда была совершена оккупация, еще 100 тыс. выехали через Россию, Европу и попали на территорию Украины.

Напомним, "Комментарии" писали, - Есть ли у Лукашенко двойников, - рассказали в ГУР. Самопровозглашенный президент Беларуси имеет достаточно нетоповую внешность и никому не доверяет.

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