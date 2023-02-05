Что происходит в энергосистеме Украины – есть ли предпосылки к улучшению ситуации

Ситуация в украинской энергетике по состоянию на утро 5 февраля оставалась сложной. Согласно данным "Укрэнерго", из-за усиления морозов постепенно растет потребление, в Одессе и прилегающих районах после вчерашней масштабной аварии на одной из подстанций продолжают действовать аварийные отключения. При этом в ближайшее время поставки электроэнергии потребителям будут увеличены. Как рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, ЕС пошел навстречу Украине и согласился увеличить объемы поставок электроэнергии до 2 гигаватт, тогда как ранее действовало ограничение не более 700 мегаватт. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" энергетические победы и поражения Украины последнего времени, рассказав, что сделано правильно, где явно делаем ошибки, чего ожидать в обозримом будущем.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Мы нуждаемся в более современных комплексах ПВО, а также резервном энергетическом оборудовании

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб главной энергетической победой называет сам факт неслыханной устойчивости нашей энергосистемы.

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"Несмотря на бесконечные ракетные удары, россиянам так и не удалось погрузить Украину во тьму, – подчеркивает он. – Украинские энергетики творят настоящие чудеса. Мало кто надеялся на то, что мы выстоим, учитывая то количество вреда, который нанесли россияне. Разрушено более половины энергетической инфраструктуры, не осталось ни одной ТЭС или ТЭЦ, которые не получили бы повреждений. Чтобы уменьшить дефицит, украинские энергетические компании вынужденно импортируют электроэнергию. Но именно благодаря импорту дефицит может уменьшиться почти вдвое".

Очевидно, продолжает наредп, что россияне не отказались от намерения окончательно вывести из строя нашу энергосистему, поэтому очень важно усилить защиту инфраструктурных и энергетических объектов. Это, поясняет Виктория Гриб, позволит сократить дефицит в энергосистеме, сохранить ее стабильность, удовлетворить спрос и населения, и бизнеса, терпящего огромные убытки из-за отсутствия энергоснабжения.

"Мы нуждаемся в более современных комплексах ПВО, а также резервном энергетическом оборудовании, особенно трансформаторах, которые стали главной мишенью для ракетных ударов. Именно над этим сейчас активно работаем с партнерами на Западе, многочисленными донорскими организациями, Энергетическим сообществом, USAID, GIZ и многими другими", – рассказывает парламентарий.

Одной из досадных ошибок украинской власти Виктория Гриб считает крайне скудное финансирование угольной отрасли.

"Именно она была способна гарантировать беспрепятственную работу тепловой генерации. Это также упущенные возможности для экспорта угля, упущенные дополнительные поступления в бюджеты, упущенные инвестиции в ремонты и новое оборудование, – поясняет нардеп. – Еще одна критическая ошибка сегодня – это пристрастное отношение НКРЭКУ к работе операторов системы распределения, работающих на грани своих возможностей. Штрафовать их в условиях напряженной ситуации в энергосистеме – безумие. Все дополнительные расходы, которые накладываются "с потолка", упадут, прежде всего, на плечи потребителей, никоим образом не позволяя улучшить качество услуг".

Сейчас упор нужно делать на распределенную генерацию и аккумуляцию

Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин поясняет:

Это – явная ошибка руководства энергокомпаний и государственных органов". "Тут всё просто. Мы живы и не под оккупацией. Это победа. Мы понесли потери в энергосистеме из-за неготовности к массированным ударам по ней.

По словам эксперта, было упущено время по замещению резервными мощностями централизованного энерго и теплоснабжения. Но благодаря самоотверженности энергетиков страна не погрузилась в полный мрак и холод.

"Упор нужно делать на распределенную генерацию и аккумуляцию. На энергоменеджмент военного времени и оптимизацию энергозатрат. Нужен системный центр с полномочиями по энергобезопасности, а не разнообразие органов мирного времени", – констатирует Игорь Черкашин.

При условии отсутствия очередных ракетных ударов, нас ждет определенное улучшение в энергетике

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко рассуждает так:

"В обозримом будущем, при условии отсутствия очередных ракетных ударов, нас ждет определенное улучшение в энергетике. Ситуация уже сейчас лучше, чем была две-три недели назад. В Полтавской, Сумской Харьковской областях практически не отключают электроэнергию".

Сложной, по словам эксперта, в ближайшие месяц-два будет оставаться ситуация в Одесской области. Там, поясняет он, сгорела подстанция Укрэнерго, и на ее восстановление уйдет не один месяц.

"Тарифы в ближайшее время никто не будет пересматривать, – уверяет Олег Попенко. – В этом нет целесообразности, так как поднятие тарифов приведет только к росту задолженности за жилищно-коммунальные услуги".

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