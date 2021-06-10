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Что международная банда нелегально переправляла в Приднестровье через Украину

Подпольными перевозками занимались граждане Украины и Молдовы

сегодня, 15:04
Автор:

Данило Матюха

Контрразведка СБУ разоблачила и перекрыла канал незаконной переправки мигрантов и нелегальных товаров в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Что международная банда нелегально переправляла в Приднестровье через Украину

СБУ - фото из открытых источников

По информации спецслужащих, организованная преступная группировка, которая состояла из граждан Украины и Молдовы, занималась переправкой нелегалов, оружия и подакцизных товаров через Кучурганский лиман.

Также правоохранители имеют данные, согласно которым к организации незаконного канала, возможно, причастны должностные лица Министерства государственной безопасности не признанной в Украине Приднестровской Молдавской Республики.

Преступники были пойманы "на горячем" во время переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.

Что международная банда нелегально переправляла в Приднестровье через Украину - фото 2
Что международная банда нелегально переправляла в Приднестровье через Украину - фото 3

У них обнаружили более 5 тысяч пачек сигарет, 5 гранат РГД с запалом, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и гранату Ф-1 с запалом, 10 боеприпасов к АГС-17, почти 1200 патронов калибра 5,45 для автомата Калашникова.

Также работники СБУ задокументировали незаконную переправку этим каналом через государственную границу Украины группы нелегалов.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что ранее в Украине задержали дерзкого агента ОРДЛО, который умудрился проникнуть внутрь Вооруженных Сил Украины. Подробности —  в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о бывших надсмотрщиках тюрем "Л-ДНР", которых будут судить за преступления против пленных.

Добавим, что недавно в Украине задержали агента "ДНР", который был связан с ООН.

Задержанный агент боевиков оказался связанным с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Все потому, что шпион "ДНР" работал в общественной организации, которая выполняет роль исполнительного партнера упомянутого Управления. Подробнее об этом — в нашем материале.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-vykryla-mizhnarodnu-zlochynnu-hrupu-perepravlialy-mihrantiv-zbroiu-ta-pidaktsyzni-tovary
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