Что международная банда нелегально переправляла в Приднестровье через Украину

Контрразведка СБУ разоблачила и перекрыла канал незаконной переправки мигрантов и нелегальных товаров в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ - фото из открытых источников

По информации спецслужащих, организованная преступная группировка, которая состояла из граждан Украины и Молдовы, занималась переправкой нелегалов, оружия и подакцизных товаров через Кучурганский лиман.

Также правоохранители имеют данные, согласно которым к организации незаконного канала, возможно, причастны должностные лица Министерства государственной безопасности не признанной в Украине Приднестровской Молдавской Республики.

Преступники были пойманы "на горячем" во время переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.

У них обнаружили более 5 тысяч пачек сигарет, 5 гранат РГД с запалом, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и гранату Ф-1 с запалом, 10 боеприпасов к АГС-17, почти 1200 патронов калибра 5,45 для автомата Калашникова.

Также работники СБУ задокументировали незаконную переправку этим каналом через государственную границу Украины группы нелегалов.

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