Что известно о новой французской вакцине от COVID-19: детали

Французская фармацевтическая компания Sanofi совместно с британским партнером GSK сообщила об успешном завершении второго этапа тестирования своей вакцины против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Вакцинация - фото из открытых источников

По их словам, испытания показали высокий уровень выработки антител уже после одной дозы препарата. Промежуточные результаты второй фазы препарата Sanofi показали от 95% до 100% выработки антител после второй инъекции во всех возрастных группах (от 18 до 95 лет).

"После одной инъекции у участников исследования проявлялся высокий уровень нейтрализующих антител к SARS-CoV-2, что свидетельствует о большом потенциале вакцины", — сообщают исследователи.

Известно, что во втором этапе исследований участие приняли 722 добровольца. Впоследствии стартует основное исследование в рамках третьей фазы. Для этого этапа ученые планируют исследовать вакцину на 35 000 французов.

Во время исследования планируется выявить уровень эффективности против классического варианта коронавируса из Уханя и южноафриканского штамма.

Если вакцина будет успешной, ее могут утвердить в четвертом квартале 2021 года.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как обстоит ситуация с разработкой собственных препаратов от коронавируса в Украине. С какими сложностями сталкиваются отечественные разработчики вакцины и как продвигается разработка, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, когда вакцинированные украинцы смогут официально получить вторую прививку необходимым препаратом и как записаться в очередь заранее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!