Что известно о новой французской вакцине от COVID-19: детали

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Данило Матюха
Французская фармацевтическая компания Sanofi совместно с британским партнером GSK сообщила об успешном завершении второго этапа тестирования своей вакцины против коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Вакцинация - фото из открытых источников
По их словам, испытания показали высокий уровень выработки антител уже после одной дозы препарата. Промежуточные результаты второй фазы препарата Sanofi показали от 95% до 100% выработки антител после второй инъекции во всех возрастных группах (от 18 до 95 лет).
Известно, что во втором этапе исследований участие приняли 722 добровольца. Впоследствии стартует основное исследование в рамках третьей фазы. Для этого этапа ученые планируют исследовать вакцину на 35 000 французов.
Во время исследования планируется выявить уровень эффективности против классического варианта коронавируса из Уханя и южноафриканского штамма.
Если вакцина будет успешной, ее могут утвердить в четвертом квартале 2021 года.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как обстоит ситуация с разработкой собственных препаратов от коронавируса в Украине. С какими сложностями сталкиваются отечественные разработчики вакцины и как продвигается разработка, читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, когда вакцинированные украинцы смогут официально получить вторую прививку необходимым препаратом и как записаться в очередь заранее.
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