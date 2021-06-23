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Что известно о новом обмене пленными между Россией и Украиной

Российская сторона в ТКГ игнорирует вопрос обмена пленными

сегодня, 19:37
Автор:

Данило Матюха

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе сообщает о саботаже российской стороной переговоров об обмене пленными. Об этом представители ТКГ сообщили на свое странице в Facebook.

Что известно о новом обмене пленными между Россией и Украиной

Обмен пленными - фото из открытых источников

23 июня на очередном заседании группы представители Российской Федерации проигнорировали инициативы украинской стороны касательно очередного обмена. 

"Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры", — отмечается в заявлении.

Члены ТКГ от Украины подчеркнули, что предложения и инициативы нашей делегации по обмену пленными "пока не встречают должной реакции с российской стороны".

Напомним, что по информации уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, Украина подготовила список граждан, которые находится в плену у оккупантов и ждут возможности вернуться домой. Как сообщила чиновница, всего в документ внесено 285 имен. Стоит отметить, что 44 пленных украинца являются представителями Вооруженных Сил. Но на данный момент никаких подвижек насчет проведения очередного обмена заключенными с представителями ОРДЛО не предвидится.

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, когда, по информации отечественной делегации в ТКГ, наконец-то начнутся некие подвижки к миру на Донбассе. 

Также на портале стало известно о том, что российские оккупанты снова активизировали свою военную технику в оккупированных районах восточной Украины. Больше деталей — в нашем материале.


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Источник: https://t.me/UkrdelegationTCG/247
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