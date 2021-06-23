Что известно о новом обмене пленными между Россией и Украиной

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Данило Матюха
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе сообщает о саботаже российской стороной переговоров об обмене пленными. Об этом представители ТКГ сообщили на свое странице в Facebook.
Обмен пленными - фото из открытых источников
23 июня на очередном заседании группы представители Российской Федерации проигнорировали инициативы украинской стороны касательно очередного обмена.
Члены ТКГ от Украины подчеркнули, что предложения и инициативы нашей делегации по обмену пленными "пока не встречают должной реакции с российской стороны".
Напомним, что по информации уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, Украина подготовила список граждан, которые находится в плену у оккупантов и ждут возможности вернуться домой. Как сообщила чиновница, всего в документ внесено 285 имен. Стоит отметить, что 44 пленных украинца являются представителями Вооруженных Сил. Но на данный момент никаких подвижек насчет проведения очередного обмена заключенными с представителями ОРДЛО не предвидится.
Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, когда, по информации отечественной делегации в ТКГ, наконец-то начнутся некие подвижки к миру на Донбассе.
Также на портале стало известно о том, что российские оккупанты снова активизировали свою военную технику в оккупированных районах восточной Украины.
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