Стало известно, сколько украинцев в застенках ОРДЛО ждут обмена пленными

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Вечканова Елена
Военное противостояние
между российской и украинской армией у линии разграничения на Донбассе
продолжается. И хотя общий градус напряжения слегка снизился (однако обстрелы со
стороны боевиков продолжаются), остается немало нерешенных вопросов. Один из них
— взаимный обмен пленными.
285 украинцев внесены в списки на обмен пленными с ОРДЛО. Фото из открытых источников
По информации
уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, Украина подготовила
список граждан, которые находится в плену у оккупантов и ждут возможности
вернуться домой, сообщает "Укринформ".
Как сообщила
чиновница, всего в документ внесено 285 имен. Стоит отметить, что 44 пленных
украинца являются представителями Вооруженных Сил.
Впрочем, на
данный момент никаких подвижек насчет проведения очередного обмена заключенными
с представителями ОРДЛО не предвидится. Людмила Денисова говорит, что особых
изменений в этом вопросе не происходит уже на протяжении года.
По словам
чиновницы, администрации непризнанных республик обвиняют в провале обмена
пленными официальный Киев. Якобы Украина не выполняет подписанные "Минские
договоренности", поэтому и невозможно рассматривать любые новые шаги навстречу.
При этом Денисова
отметила, что вопросом возвращения задержанных оккупантами украинцев опекаются
многие украинские политики, в том числе и президент Владимир Зеленский. Чиновница
уверена, что главная загвоздка — не в "Минске" и якобы игнорировании его
Украиной, а в отсутствии "отмашки" со стороны Кремля.
Стоит отметить,
что украинские власти не исключают варианта обмена "все на всех", когда
подобная возможность предвидится.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, когда, по информации отечественной делегации в ТКГ, наконец-то начнутся некие подвижки к миру на Донбассе.
Также на портале
стало известно о том, что российские оккупанты снова активизировали свою военную технику в оккупированных районах восточной Украины.
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