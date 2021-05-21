Стало известно, сколько украинцев в застенках ОРДЛО ждут обмена пленными

Военное противостояние между российской и украинской армией у линии разграничения на Донбассе продолжается. И хотя общий градус напряжения слегка снизился (однако обстрелы со стороны боевиков продолжаются), остается немало нерешенных вопросов. Один из них — взаимный обмен пленными.



285 украинцев внесены в списки на обмен пленными с ОРДЛО. Фото из открытых источников

По информации уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, Украина подготовила список граждан, которые находится в плену у оккупантов и ждут возможности вернуться домой, сообщает "Укринформ".

Как сообщила чиновница, всего в документ внесено 285 имен. Стоит отметить, что 44 пленных украинца являются представителями Вооруженных Сил.

Впрочем, на данный момент никаких подвижек насчет проведения очередного обмена заключенными с представителями ОРДЛО не предвидится. Людмила Денисова говорит, что особых изменений в этом вопросе не происходит уже на протяжении года.

По словам чиновницы, администрации непризнанных республик обвиняют в провале обмена пленными официальный Киев. Якобы Украина не выполняет подписанные "Минские договоренности", поэтому и невозможно рассматривать любые новые шаги навстречу.

При этом Денисова отметила, что вопросом возвращения задержанных оккупантами украинцев опекаются многие украинские политики, в том числе и президент Владимир Зеленский. Чиновница уверена, что главная загвоздка — не в "Минске" и якобы игнорировании его Украиной, а в отсутствии "отмашки" со стороны Кремля.

Стоит отметить, что украинские власти не исключают варианта обмена "все на всех", когда подобная возможность предвидится.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда, по информации отечественной делегации в ТКГ, наконец-то начнутся некие подвижки к миру на Донбассе.

Также на портале стало известно о том, что российские оккупанты снова активизировали свою военную технику в оккупированных районах восточной Украины. Больше деталей — в нашем материале.

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