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Боевики в Донбассе свозят танки - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала шесть танков на территории Донецкой области

сегодня, 07:45
Автор:

Кириєнко Анна

Наблюдатели ОБСЕ заметили танки на территории Донецкой области. Этот факт зафиксирован в отчете специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 20 мая.

Боевики в Донбассе свозят танки - ОБСЕ

ОБСЕ зафиксировали военную технику оккупантов на Донбассе - детали. Фото: s.fraza.com

Так Россия отличилась нарушением линий отвода. Всего было зафиксировано шесть танков. Все они находились вне выделенных мест хранения вооружения СММ.

Как отмечается в отчете, размещения тяжелого вооружения в данных локациях запрещено пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.

Представители добавляют, что видели боевиков на двух участках разведения огня. Первая — в районе Станицы Луганской. Там было зафиксировано двух членов вооруженных формирований, которые носили надписи "СЦКК". Второй участок — населенный пункт Золотое. Там было замечено трех военных.

Ранее сообщалось, какие сценарии готовят для Донбасса. Пандемия коронавируса внесла коррективы в переговоры в нормандском формате после Парижского саммита 2019 года, поэтому план "А" Донбассом еще не выполнен. Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не отказывается от переговоров в нормандском формате, потому что другой площадки пока нет. Кроме того, Россия накопила около 30-35 тысяч военных в оккупированном Крыму, еще около 35 000 — на оккупированном Донбассе, а вдоль украинских границ — от 47 до 80 000 военных РФ. Подробнее о сценарии читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, почему нет прогресса в Донбасса. Свое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что 19 мая состоялась встреча участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которые из-за пандемии COVID-19 ведут переговоры в формате видеоконференции. Однако почему эта встреча была малоэффективной, узнавайте здесь.


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Источник: https://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports
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comments

Обусуждения

Виктор Тор

сегодня, 07:03

Какие бессовестные,а мы- то хотели им заглянуть в глаза,улыбнуться,и получить взад Крым,Донбасс. Взад получили(когда Северный поток-2 решили достроить),правда без Крыма и Донбасса. Но ничего,мы вот опять встретимся, поговорим ,и опять наверное что-то нам дадут. Потом догонят ,и опять дадут. И так будет до тех пор пока будем канючить,что нас обижают,вместо того, чтобы эта мерзость нас боялась,и считалась с нами.Так,как они боялись добровольческих батальонов в 2014 году.

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