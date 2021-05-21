Боевики в Донбассе свозят танки - ОБСЕ

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Кириєнко Анна
Наблюдатели ОБСЕ заметили танки на территории Донецкой области. Этот факт зафиксирован в отчете специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 20 мая.
ОБСЕ зафиксировали военную технику оккупантов на Донбассе - детали. Фото: s.fraza.com
Так Россия отличилась нарушением линий отвода. Всего было зафиксировано шесть танков. Все они находились вне выделенных мест хранения вооружения СММ.
Как отмечается в отчете, размещения тяжелого вооружения в данных локациях запрещено пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.
Представители добавляют, что видели боевиков на двух участках разведения огня. Первая — в районе Станицы Луганской. Там было зафиксировано двух членов вооруженных формирований, которые носили надписи "СЦКК". Второй участок — населенный пункт Золотое. Там было замечено трех военных.
Ранее сообщалось, какие сценарии готовят для Донбасса. Пандемия коронавируса внесла коррективы в переговоры в нормандском формате после Парижского саммита 2019 года, поэтому план "А" Донбассом еще не выполнен. Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не отказывается от переговоров в нормандском формате, потому что другой площадки пока нет. Кроме того, Россия накопила около 30-35 тысяч военных в оккупированном Крыму, еще около 35 000 — на оккупированном Донбассе, а вдоль украинских границ — от 47 до 80 000 военных РФ. Подробнее о сценарии читайте здесь.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, почему нет прогресса в Донбасса. Свое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что 19 мая состоялась встреча участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которые из-за пандемии COVID-19 ведут переговоры в формате видеоконференции. Однако почему эта встреча была малоэффективной, узнавайте здесь.
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Виктор Тор
сегодня, 07:03
Какие бессовестные,а мы- то хотели им заглянуть в глаза,улыбнуться,и получить взад Крым,Донбасс. Взад получили(когда Северный поток-2 решили достроить),правда без Крыма и Донбасса. Но ничего,мы вот опять встретимся, поговорим ,и опять наверное что-то нам дадут. Потом догонят ,и опять дадут. И так будет до тех пор пока будем канючить,что нас обижают,вместо того, чтобы эта мерзость нас боялась,и считалась с нами.Так,как они боялись добровольческих батальонов в 2014 году.