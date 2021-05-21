Боевики в Донбассе свозят танки - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ заметили танки на территории Донецкой области. Этот факт зафиксирован в отчете специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 20 мая.

ОБСЕ зафиксировали военную технику оккупантов на Донбассе - детали. Фото: s.fraza.com

Так Россия отличилась нарушением линий отвода. Всего было зафиксировано шесть танков. Все они находились вне выделенных мест хранения вооружения СММ.

Как отмечается в отчете, размещения тяжелого вооружения в данных локациях запрещено пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.

Представители добавляют, что видели боевиков на двух участках разведения огня. Первая — в районе Станицы Луганской. Там было зафиксировано двух членов вооруженных формирований, которые носили надписи "СЦКК". Второй участок — населенный пункт Золотое. Там было замечено трех военных.

Ранее сообщалось, какие сценарии готовят для Донбасса. Пандемия коронавируса внесла коррективы в переговоры в нормандском формате после Парижского саммита 2019 года, поэтому план "А" Донбассом еще не выполнен. Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не отказывается от переговоров в нормандском формате, потому что другой площадки пока нет. Кроме того, Россия накопила около 30-35 тысяч военных в оккупированном Крыму, еще около 35 000 — на оккупированном Донбассе, а вдоль украинских границ — от 47 до 80 000 военных РФ. Подробнее о сценарии читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, почему нет прогресса в Донбасса. Свое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что 19 мая состоялась встреча участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которые из-за пандемии COVID-19 ведут переговоры в формате видеоконференции. Однако почему эта встреча была малоэффективной, узнавайте здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!