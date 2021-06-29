Что грозит жителям Донбасса за неявку на "военные сборы" оккупантов

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Данило Матюха
Оккупанты на Донбассе начали штрафовать своих резервистов, которые не прибыли на так называемые военные сборы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Боевики на Донбасе - фото из открытых источников
Во время предыдущих этапов сборов резервистов 17-19 и 22-26 июня боевики зафиксировали низкую явку своих "военнообязанных запаса".
Теперь оккупанты угрожают не прибывшим на учения штрафом в размере 30 тысяч российских рублей, что составляет немного больше 11 тысяч гривен. Резервистов будут штрафовать, если в их так называемом паспорте непризнанной республики не будет штампа о "постановке гражданина на воинский учет".
Украинские разведчики заявили, что оккупанты на Донбассе наращивают подготовку военных запаса для комплектования соединений и частей оперативной группировки боевиков.
С 29 июня по 3 июля 2021 года на полигонах в Донецке и Луганске продлится третий этап "военных сборов". Особое внимание, по данным разведки, террористы уделяют подготовке специалистов артиллерийских и минометных подразделений, для чего даже привлекли офицеров российской армии.
Напомним, что 7 июня российские оккупанты на Донбассе объявили "неделю мобилизационной готовности". Тогда разведка сообщала, что пророссийские боевики уже разослали сообщение своим резервистам и пригрозили, что в случае неявки или несвоевременного прибытия личный состав резерва привлекут к ответственности.
Также с 18 июня на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов и саперов. Контроль за проведением собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений оккупантов осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.
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