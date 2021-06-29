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Что грозит жителям Донбасса за неявку на "военные сборы" оккупантов

Чтобы не провалить сборы, террористы начали штрафовать жителей ОРДЛО

сегодня, 15:43
Автор:

Данило Матюха

Оккупанты на Донбассе начали штрафовать своих резервистов, которые не прибыли на так называемые военные сборы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Что грозит жителям Донбасса за неявку на "военные сборы" оккупантов

Боевики на Донбасе - фото из открытых источников

Во время предыдущих этапов сборов резервистов 17-19 и 22-26 июня боевики зафиксировали низкую явку своих "военнообязанных запаса". 

Теперь оккупанты угрожают не прибывшим на учения штрафом в размере 30 тысяч российских рублей, что составляет немного больше 11 тысяч гривен. Резервистов будут штрафовать, если в их так называемом паспорте непризнанной республики не будет штампа о "постановке гражданина на воинский учет".

Украинские разведчики заявили, что оккупанты на Донбассе наращивают подготовку военных запаса для комплектования соединений и частей оперативной группировки боевиков.

С 29 июня по 3 июля 2021 года на полигонах в Донецке и Луганске продлится третий этап "военных сборов". Особое внимание, по данным разведки, террористы уделяют подготовке специалистов артиллерийских и минометных подразделений, для чего даже привлекли офицеров российской армии.

Напомним, что 7 июня российские оккупанты на Донбассе объявили "неделю мобилизационной готовности". Тогда разведка сообщала, что пророссийские боевики уже разослали сообщение своим резервистам и пригрозили, что в случае неявки или несвоевременного прибытия личный состав резерва привлекут к ответственности.

Также с 18 июня на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов и саперов. Контроль за проведением собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений оккупантов осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.



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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2129645887177122
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