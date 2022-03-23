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Что делать в случае утраты документов во время войны

Украинцам рассказали, что делать, если во время эвакуации или обстрела были уничтожены документы

сегодня, 01:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Из-за военных действий многие украинцы сталкиваются с разными проблемами, одной из ключевых является уничтожение или утрата документов во время обстрелов или эвакуации. А восстановить их довольно затруднительно. Куда обращаться в такой ситуации?

Что делать в случае утраты документов во время войны

Как восстановить документы во время войны (фото из открытых источников)

Если документ был утерян или уничтожен, тогда можно воспользоваться приложением "Дия". Во время военного положения оно является цифровым аналогом удостоверения. Все документы, которые там отражаются, признаются действительными.

В приложении можно зайти в раздел "еДокумент", где будет собрана вся необходимая информация для идентификации человека, в частности паспорт, налоговый номер, регистрация, а также QR-код для проверки подлинности информации.

С 15 марта восстановить утраченные документы можно также в территориальных органах Государственной миграционной службы, но не во всех регионах.  Для уточнения информации лучше всего позвонить на горячую линию: 0800308877.

Восстановить свидетельство о рождении можно в любом работающем подразделении государственной регистрации актов гражданского состояния.

Что касается водительских прав и технического паспорта, то согласно постановлению Кабинета Министров Украины, эти документы, а также свидетельства о регистрации будут действительны во время военного положения даже по истечению срока годности.

Напомним, мобильный оператор Vodafone Ukraine создало аналитику, на основе которой можно увидеть, в какие страны переехали украинцы, чтобы защититься от войны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нужно делать украинцам, чтобы находиться в Польше легально, если комендант Пограничной службы в пункте пересечения границы не зарегистрировал человека?


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Источник: https://focus.ua/ukraine/509637-kak-vosstanovit-pasport-svidetelstvo-o-rozhdenii-ili-drugie-poteryannye-dokumenty-v-voennoe-vremya
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