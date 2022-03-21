В какие страны больше всего выехало украинцев во время войны: рейтинг

Vodafone Ukraine создало аналитику, на основе которой можно увидеть, в какие страны переехали украинцы, чтобы защититься от войны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение директора по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Ukraine Евгения Булаха в Фейсбуке.

Украинские беженцы - фото из открытых источников

Специалисты по дата-аналитике Vodafone анализировали перемещение украинских граждан в другие страны во время войны. Специалисты опубликовали топ-15 стран по количеству украинцев, вынужденных защищаться там во время войны:

1. Польша (27,7%)

2. Чехия (11,5%)

3. Венгрия (7,31%)

4. Германия (6,44%)

5. Румыния (5,9%)

6. Молдова (5,9%)

7 Словакия (3,2%)

8. Италия (2,5%)

9. Турция (2,1%)

10. Египет (1,8%)

11. Франция (1,7%)

12. Испания (1,6%)

13. Австрия (1%)

14. ОАЭ (1%)

15. Нидерланды (0,9%)

19,45% среди украинцев выехали в другие страны, которые не набрали больше 1%.

Сообщается, что рейтинг был составлен на основе анализа количества украинских клиентов Vodafone, выехавших с территории Украины за время войны.

Как сообщали ранее "Комментарии", представители ведущих вузов Украины вышли с предложением присоединиться к онлайн-обучению студенческой молодежи, которая временно выехала из родных мест из-за агрессии или по причине безопасности не может учиться в своем университете. Список заведений, где можно заполнить онлайн-форму и учиться дистанционно читайте в публикации.

Читайте на портале "Комментарии": парламент просит ускорить процедуру включения Украины в ЕС. Украинские депутаты опубликовали обращение к президенту Еврокомиссии и главе Европарламента. В тексте говорится о необходимости ускорения процедуры вступления Украины в Европейский Союз.

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