В какие страны больше всего выехало украинцев во время войны: рейтинг

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Карина Ожерельева
Vodafone Ukraine создало аналитику, на основе которой можно увидеть, в какие страны переехали украинцы, чтобы защититься от войны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение директора по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Ukraine Евгения Булаха в Фейсбуке.
Украинские беженцы - фото из открытых источников
Специалисты по дата-аналитике Vodafone анализировали перемещение украинских граждан в другие страны во время войны. Специалисты опубликовали топ-15 стран по количеству украинцев, вынужденных защищаться там во время войны:
1. Польша (27,7%)
2. Чехия (11,5%)
3. Венгрия (7,31%)
4. Германия (6,44%)
5. Румыния (5,9%)
6. Молдова (5,9%)
7 Словакия (3,2%)
8. Италия (2,5%)
9. Турция (2,1%)
10. Египет (1,8%)
11. Франция (1,7%)
12. Испания (1,6%)
13. Австрия (1%)
14. ОАЭ (1%)
15. Нидерланды (0,9%)
19,45% среди украинцев выехали в другие страны, которые не набрали больше 1%.
Сообщается, что рейтинг был составлен на основе анализа количества украинских клиентов Vodafone, выехавших с территории Украины за время войны.
Как сообщали ранее "Комментарии", представители ведущих вузов Украины вышли с предложением присоединиться к онлайн-обучению студенческой молодежи, которая временно выехала из родных мест из-за агрессии или по причине безопасности не может учиться в своем университете. Список заведений, где можно заполнить онлайн-форму и учиться дистанционно читайте в публикации.
Читайте на портале "Комментарии": парламент просит ускорить процедуру включения Украины в ЕС. Украинские депутаты опубликовали обращение к президенту Еврокомиссии и главе Европарламента. В тексте говорится о необходимости ускорения процедуры вступления Украины в Европейский Союз.
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