Инструкция для украинских беженцев, выезжающих в Польшу

Граждане Украины, в результате российской агрессии покинувшие свою Родину, могут находиться на территории Польши легально в течение 18 месяцев. Это касается именно тех людей, которые выехали в Польшу из Украины после 24 февраля 2022 и хотят остаться в Польше.

Украинский и польский флаги - фото из открытых источников

Что нужно сделать, чтобы легально находиться в Польше?

Если вы гражданин Украины, то находиться в Польше можно легально в следующих условиях:

Вы въехали в Польшу после 24 февраля 2022 именно из Украины

Во время прохождения пограничного контроля зарегистрировал вас комендант Пограничной службы.

Если пребывание в Польше считается легальным, вы получите разрешение на временное проживание. Чтобы его получить, необходимо подать ходатайство. После выдачи разрешения на временное проживание вы имеете право жить в Польше в течение трех лет. Такое ходатайство можно подать не ранее истечения 9-месячного срока от даты легального въезда в Польшу, но не позднее 18 месяцев, начиная с 24 февраля 2022 года.

Что нужно делать, чтобы находиться в Польше легально, если комендант Пограничной службы в пункте пересечения границы не зарегистрировал человека?

Необходимо подать ходатайство о предоставлении персонального номера PESEL в муниципалитет города, в который вы приехали. Это нужно сделать в течение 60 дней с даты приезда в Польшу.

Как получить персональный номер PESEL и в чем его преимущества?

Для получения персонального номера PESEL следует подать ходатайство в муниципалитет города или в управление гмины. К ходатайству следует добавить фотографию на фотобумаге 35 мм х 45 мм и отпечатки пальцев. Номер PESEL позволит, например, воспользоваться услугами в сфере здравоохранения, социальной помощью или создать фирму в Польше. В то же время Вы можете получить Доверенный профиль, который позволит решить многие официальные дела с помощью интернета.

Зачем устанавливать приложение mObywatel?

mObywatel – цифровой кошелек для документов, позволяющий подтверждать лицо так же эффективно, как и удостоверение личности или паспорт. Каждый совершеннолетний гражданин Украины, имеющий номер PESEL и доверенный профиль, может пользоваться услугами, доступными в приложении mObywatel. Для подтверждения будет создана новая вкладка под названием Действие пл (Diia.pl).

Как получить одноразовую денежную помощь?

Граждане Украины, прибывшие в Польшу из Украины из-за боевых действий на территории нашего государства и внесенные в реестр PESEL, могут получить одноразовую материальную помощь в размере 300 злотых на покрытие самых неотложных расходов. Эти деньги можно потратить на питание, одежду, обувь, средства личной гигиены и оплату жилья.

Для того чтобы получить необходимую помощь, нужно обратиться в соответствующее организационное подразделение гмины и заполнить заявление. Как только обработают заявление, денежная помощь будет зачислена на банковский счет.

Для заполнения заявления необходимы следующие данные:

имя (имена) и фамилия,

дата рождения,

гражданство,

пол,

вид, серия и номер документа, за которым пересекается граница,

информацию о дате въезда на территорию РП,

адрес пребывания,

контактные данные, включая номер телефона или адрес электронной почты – если они у Вас есть;

номер PESEL.

Как получить юридическую помощь?

Каждый украинец, прибывший из зоны боевых действий, может получить бесплатную помощь из Фонда справедливости, которым руководит Министерство юстиции. Для этого необходимо воспользоваться круглосуточной линией помощи пострадавшим по телефону 48 222 309 900.

Горячая линия работает на украинском, русском и английском языках.

Вид помощи зависит от личной ситуации. Кроме юридической, психологической и медицинской помощи оказывается также материальная поддержка. Она покроет расходы на лечение, реабилитацию, лекарства, питание (талоны на питание), приобретение одежды, белья, обуви, моющих средств и средств личной гигиены.

Куда обращаться за помощью в Польше?

Верифицированный аккаунт в Facebook Посольства Украины

Информация от Министерства внутренних дел

Если у Вас нет гарантированного места пребывания в Польше, обратитесь в ближайший центр рецепции.

Горячая линия 48 47 721 75 75

Больше информации www.ua.gov.pl

Как сообщали ранее "Комментарии", ООН сообщило количество украинских беженцев с начала войны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!