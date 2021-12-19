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Что делать, если треснула банковская карта

Эксперты рассказали, как действовать в случаях, если ваша банковская карта треснула или получила другое механическое повреждение

19 декабря 2021, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Банковские карты — простой и удобный способ, чтобы быстро производить повседневные платежи: расчет в магазине, на заправке, оплата коммунальных услуг и прочего. Но как действовать в случаях, если банковская карта треснула или погнулась?

Что делать, если треснула банковская карта

Что делать, если треснула банковская карта (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что "реанимировать" карту шансов нет. Необходимо обратиться в отделение банка, объяснить ситуацию и заказать новый пластик. Однако если ваша карта была именная, то новую придется подождать около двух недель. Если же карта нужна вам срочно, тогда оператор банка должен выдать ее мгновенно.

Если вам нужно снять деньги с поврежденной карточки, то сделать это можно в кассе банка, но в таком случае нужно обязательно иметь при себе паспорт. Но не все банки практикуют эту услугу, тем более если речь идет о большой сумме денег.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты советуют установить на смартфон мобильный банкинг, с помощью которого вы сможете перевести ваши средства со сломанной карты на рабочую.

Напомним, что сотрудники СБУ заблокировали работу подпольного "сall-центра", который воровал банковские данные людей. Большая схема похищения средств у граждан была создана в Виннице. Нелегальный бизнес просуществовал четыре месяца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мошенники применяют новую схему, чтобы обвести осмотрительных украинцев вокруг пальца. Пользователям банковских карт предлагают сдавать в аренду карточку.

Читайте также, что в I квартале 2021 года в Украине 9 из 10 операций с банковскими картами были безналичными. Общее количество карточек украинских банков составляло более 1,69 млн единиц, а сумма на счетах превысила 1 млрд грн.


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Источник: https://itech.co.ua/ru/novosty/ukraincam-rasskazali-chto-delat-esli-bankovskaja-karta-poluchila-povrezhdenija/
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