СБУ обнаружила фирму, похищавшей средства с банковских карточек

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Антон Рудак
Сотрудники СБУ заблокировали работу подпольного "сall-центра", который воровал банковские данные людей. Об этом сообщает пресс- служба ведомства.
Задержание мошенников, фото СБУ
Большая схема похищения средств у граждан была создана в Виннице. Нелегальный бизнес просуществовал четыре месяца.
Чтобы создать схему, житель Винницы арендовал в центре города офисное помещение и создал в нем работу "сall-центра". Для работы мошеннической схемы житель Винницы нашел 25 безработных людей, которые занимались выманиванием средств. Ежемесячный оборот денег был выше 6 млн гривен.
Так называемые операторы по телефону представлялись работниками банковских учреждений или правоохранительных органов. Таким образом выманивали у граждан персональные данные. Тем людям, которые не очень доверяли злоумышленникам, предлагали переводить деньги на "резервный" счет. В помещении правоохранители обнаружили 100 единиц компьютерной техники, черновые записи с данными банковских платежных карточек.
Злоумышленников работники СБУ обнаружили с помощью Офиса генпрокурора.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве СБУ задержала сторонника "ДНР", который убивал украинских военных. СБУ провела в Киеве спецоперацию по аресту молодого человека, который является членом незаконных боевых формирований "ДНР". Украинские контрразведчики выяснили, что задержанный в 2014 году находился на территории, где происходили военные действия Вооруженных сил Украины и боевиков. Заданием сторонника "ДНР" было добить украинских военных, которые получили ранения во время военных действий. Также он выяснял, где находятся украинские подразделения и направлял туда враждебные обстрелы.
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