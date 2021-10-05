СБУ обнаружила фирму, похищавшей средства с банковских карточек

Сотрудники СБУ заблокировали работу подпольного "сall-центра", который воровал банковские данные людей. Об этом сообщает пресс- служба ведомства.

Задержание мошенников, фото СБУ

Большая схема похищения средств у граждан была создана в Виннице. Нелегальный бизнес просуществовал четыре месяца.

Чтобы создать схему, житель Винницы арендовал в центре города офисное помещение и создал в нем работу "сall-центра". Для работы мошеннической схемы житель Винницы нашел 25 безработных людей, которые занимались выманиванием средств. Ежемесячный оборот денег был выше 6 млн гривен.

Так называемые операторы по телефону представлялись работниками банковских учреждений или правоохранительных органов. Таким образом выманивали у граждан персональные данные. Тем людям, которые не очень доверяли злоумышленникам, предлагали переводить деньги на "резервный" счет. В помещении правоохранители обнаружили 100 единиц компьютерной техники, черновые записи с данными банковских платежных карточек.

"Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправным действиям", — сообщают в СБУ.

Злоумышленников работники СБУ обнаружили с помощью Офиса генпрокурора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве СБУ задержала сторонника "ДНР", который убивал украинских военных. СБУ провела в Киеве спецоперацию по аресту молодого человека, который является членом незаконных боевых формирований "ДНР". Украинские контрразведчики выяснили, что задержанный в 2014 году находился на территории, где происходили военные действия Вооруженных сил Украины и боевиков. Заданием сторонника "ДНР" было добить украинских военных, которые получили ранения во время военных действий. Также он выяснял, где находятся украинские подразделения и направлял туда враждебные обстрелы.

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