Аферисты придумали новую схему с банковскими картами: как не попасть в сети

Мошенники применяют новую схему, чтобы обвести осмотрительных украинцев вокруг пальца. Пользователям банковских карт предлагают сдавать в аренду карточку. Такие предложения можно найти в интернете, говорится в сюжете "Сегодня". За час обещают более тысячи гривен.

Аферисты придумали новую схему, фото с открытых источников

Эксперты предупреждают, что это очень опасный обман, ведь владелец карточки дает ПИН-код посторонним лицам.

"Человек открывает счет, дает карточку, дает ПИН-код. Человек не знает, что будет происходить: ему кажется, что не сделал ничего плохого. При этом преступники через этот счет переводят деньги в наличность. Происхождение этих денег очень сомнительно", — говорит эксперт с психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

С помощью имени владельца карты аферисты могут уклоняться от уплаты налогов, отмывать деньги, легализировать большие суммы наличности. Одна из пострадавших — Екатерина. Девушка несколько недель сдавала свои карты в аренду. Но в конце концов почувствовала, что что-то не так. Она рассказала, что получала один процент от суммы и даже открыла несколько счетов в разных банках, чтобы больше "заработать".

"Недавно я решила все это прекратить, потому что мне стали поступать странные звонки из банка: мол, почему мне на карту каждый день приходят деньги", — рассказывает девушка.

Эксперт по безопасности и бывший полицейский Руслан Болгов уверен, что такое легкомыслие может и довести до тюрьмы. Правоохранительные органы такую деятельность могут расценить как пособничество мошенникам с финансовыми махинациями и привлечь к ответственности. Кроме того, вместо прибыли от такой аферы мошенники могут оформить на владельца карты кредит.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в правоохранительных органах рассказали о новой афере мошенников. Злоумышленники от имени известной ведущей предлагают своим жертвам принять участие в опросе. За участие предлагают денежные вознаграждения. В киберполиции рассказали, как не стать жертвой аферистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, известная украинская телеведущая рассказала, как не попасться на уловки аферистов. Она отметила, что даже обычное приглашение в театр через социальные сети может оказаться частью мошеннической схемы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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