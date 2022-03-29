Что будет, если не оплачивать коммунальные услуги во время войны

Из-за войны украинцы оказались в сложной ситуации, и не все могут своевременно рассчитываться за коммунальные услуги. Правительство понимает трудности, с которыми столкнулись наши граждане. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев рассказал, как действовать в такой ситуации.

Оплата коммуналки во время войны / Фото: depositphotos.com

По словам чиновника, вопрос оплаты коммунальных услуг граждане Украины должны регулировать исходя из обстоятельств. Если для кого-то это дополнительное финансовое бремя, то в период войны, можно не платить. За это людям не будут отключать ни водоснабжение, ни газ, ни электричество.

Также, согласно решению правительства, людям, которые не могут оплачивать сейчас коммунальные платежи, не будет начисляться пеня, штрафы и годовые проценты.

Но при этом, Чернышев добавил, что оплата за коммунальные услуги "является большой поддержкой коммунальных служб, работающих сейчас в сверхсложных обстоятельствах и нуждающихся в ресурсах".

Напомним, в сетях получила распространение информация о якобы аннулированных платежах за коммуналку, оплате по кредитам и оплате мобильной связи. Соотечественников предупреждают не доверять такой информации, ведь это снова фейк.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 11 марта 2022 года общины, которые принимают беженцев из зон боевых действий, вправе подавать заявление на компенсацию коммунальных расходов. Речь идет об общинах, предоставивших бесплатное убежище переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности.

Читайте также, как узнать, начислили ли вам субсидию на оплату коммунальных платежей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!