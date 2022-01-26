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Как узнать, начислили ли вам субсидию на оплату коммунальных платежей

Информация о начислении субсидий украинцам доступна на государственном портале

сегодня, 15:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Как узнать, начислили ли вам субсидию на оплату коммунальных платежей

Как украинцам посмотреть статус субсидии, фото из открытых источников

Украинцы могут получить подробную информацию о том, насчитали ли им субсидию, сделали ли перерасчет, какой статус субсидии сейчас. Данные предоставляет Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий.

В реестре содержатся сведения о размере начисленных выплат, начале и конце действия субсидии, общей сумме назначенной субсидии, местонахождении личного дела получателя субсидии, состоянии субсидии (действующая/недействующая).

Чтобы получить информацию из реестра, нужно зайти на портал subsidii.ioc.gov.ua. Там в строке поиска ввести полный адрес получателя субсидии. Поскольку субсидию в большинстве своем назначают на новый отопительный период автоматически, наличие таких данных в открытом доступе облегчает жизнь украинцам. Больше не нужно обращаться в органы социальной защиты, стоять в очередях. Вся информация, в том числе и телефон местного управления социальной защиты населения, есть онлайн.

Если вы выяснили, что состояние субсидии неактивно и выплат не получаете, хотя раньше субсидию вам назначали, тогда обратитесь в местное управление социальной защиты населения с уточняющими вопросами.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому украинцы должны определиться с формой управления в многоквартирных домах и избрать управляющего до марта 2022 года. Документ принят за базу. "За" проголосовал 261 депутат.

Также мы писали, что в Минсоцполитики рассказали, повлияет ли "ковременная" 1000 гривен на субсидии. Вакцинированные украинцы вправе получать соответствующие средства без риска потерять право на субсидию или иметь установленный ее размер.


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Источник: https://subsidii.ioc.gov.ua/
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