logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Война в стране не освобождает украинцев от оплаты за коммуналку: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в стране не освобождает украинцев от оплаты за коммуналку: подробности

В сети распространяется информация о якобы аннулированных платежах за коммунальные услуги

5 марта 2022, 21:40 comments3159
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В сетях получила распространение информация о якобы аннулированных платежах за коммуналку, оплате по кредитам и оплате мобильной связи. Соотечественников предупреждают не доверять такой информации, ведь это снова фейк. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Война в стране не освобождает украинцев от оплаты за коммуналку: подробности

В Украине развенчали очередной фейк (фото из открытых источников)

Его представители отмечают, что вторжение российских оккупантов не освобождает жителей страны от обязательных оплат.

Гражданам объясняют, что угрозы отключения от мобильной связи или начисления штрафа за несвоевременную оплату коммунальных платежей или кредитов нет.

Вместе с тем, введение военного положения не избавляет украинцев от долга оплачивать коммунальные платежи, но в этом случае пеня и штрафы не будут начисляться. При этом многие украинские банки стали инициаторами того, чтобы отсрочить землякам уплаты по ссуде до начала лета.

Сейчас операторы мобильной связи увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и откладывают их оплату. Делается это для того, чтобы не один житель страны не лишился доступа к важным сообщениям.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в СНБО опровергли очередной фейк Кремля об ВСУ и "живом щите" из иностранцев. Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг распространяемый фейк по использованию украинскими военными иностранцев, как "живого щита". Вражеская пропаганда сообщает, что президент РФ Путин сделал заявление, что оккупанты "делают все возможное, чтобы обеспечить возвращение индийских студентов из Харькова на родину", потому что они "взяты в заложники украинскими силовиками, что используют их как живой щит".


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/458
Теги:
comments

Обсуждения

Тернополь ждет Россию, освбоди нас

сегодня, 09:29

зачем платить? что бы зеленский больше из страны вывел

Iryna

5 марта 2022, 22:02

А за какой хер платить? все остановлено откуда деньги????

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!