Война в стране не освобождает украинцев от оплаты за коммуналку: подробности

В сетях получила распространение информация о якобы аннулированных платежах за коммуналку, оплате по кредитам и оплате мобильной связи. Соотечественников предупреждают не доверять такой информации, ведь это снова фейк. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В Украине развенчали очередной фейк (фото из открытых источников)

Его представители отмечают, что вторжение российских оккупантов не освобождает жителей страны от обязательных оплат.

Гражданам объясняют, что угрозы отключения от мобильной связи или начисления штрафа за несвоевременную оплату коммунальных платежей или кредитов нет.

Вместе с тем, введение военного положения не избавляет украинцев от долга оплачивать коммунальные платежи, но в этом случае пеня и штрафы не будут начисляться. При этом многие украинские банки стали инициаторами того, чтобы отсрочить землякам уплаты по ссуде до начала лета.

Сейчас операторы мобильной связи увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и откладывают их оплату. Делается это для того, чтобы не один житель страны не лишился доступа к важным сообщениям.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в СНБО опровергли очередной фейк Кремля об ВСУ и "живом щите" из иностранцев. Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг распространяемый фейк по использованию украинскими военными иностранцев, как "живого щита". Вражеская пропаганда сообщает, что президент РФ Путин сделал заявление, что оккупанты "делают все возможное, чтобы обеспечить возвращение индийских студентов из Харькова на родину", потому что они "взяты в заложники украинскими силовиками, что используют их как живой щит".

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