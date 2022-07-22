Чрезвычайный уровень пожарной опасности: Украину накроет жара до +36 - подробности

В субботу в некоторых областях Украины ожидается дождливая погода, а в большинстве областей — жара. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По данным синоптиков, 23 июля дождливая погода на протяжении всего дня будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Отмечается, что на востоке в этот день температура воздуха поднимется до +25 градусов. Ночью ожидается до +14 градусов.

В остальных областях страны в субботу будет жаркая погода. В северной части Украины ожидается до +30 градусов днем и до +16 ночью. В центральных областях синоптики обещают днем до +29 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +16. На юге днем — до +30, ночью — до +18. В западных областях будет до +33 градусов днем и до +18 ночью. На Закарпатье температура воздуха днем поднимется до +36 градусов. К ночи ожидается до +20.

Синоптики отмечают, что 22-25 июля в южной и западной частях, а также Винницкой и Житомирской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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