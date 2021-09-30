Член делегации ПАСЕ высказался о запрете независимых медиа в Украине: "Это отдельный вопрос"

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Хмільовська Інна
Главный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы медиа и защиты журналистов Штефан Шенах отреагировал на преследование украинской властью независимых медиа, таких как "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Первый Независимый", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net" в рамках сессии ПАСЕ. Об этом пишет издание "112 Украина"
Штефан Шенах. Фото Перший Незалежний
По словам члена делегации ПАСЕ от Австрии, в европейских странах запретить деятельность каких-либо медиа можно только через суд, но власть никак не может влиять на решение закрыть телеканал или издание.
По его словам, в Совете Европы есть специализированная платформа, где журналисты могут информировать комитет о случаях нарушения свободы слова. Таким образом информация поступает из разных источников.
Шенах отметил, что медиа всегда является предметом мониторинга, но "свобода медиа — это отдельный вопрос, за который я отвечаю".
Как сообщал портал "Комментарии", что блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK нарушает международные стандарты. К такому выводу пришла Мониторинговая миссия ООН по правам человека.
Недавно портал "Комментарии" информировал, что запрет телеканалов "112", NewsOne, ZIK, "Первый Независимый" связан с репрессиями против оппозиции — эксперт.
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