Член делегации ПАСЕ высказался о запрете независимых медиа в Украине: "Это отдельный вопрос"

Главный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы медиа и защиты журналистов Штефан Шенах отреагировал на преследование украинской властью независимых медиа, таких как "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Первый Независимый", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net" в рамках сессии ПАСЕ. Об этом пишет издание "112 Украина"

Штефан Шенах. Фото Перший Незалежний

По словам члена делегации ПАСЕ от Австрии, в европейских странах запретить деятельность каких-либо медиа можно только через суд, но власть никак не может влиять на решение закрыть телеканал или издание.

"Я знаю о ситуации в Украине, и я встревожен. Журналистика в Украине — это нелегкая профессия. Свобода слова — одна из важнейших составляющих демократии. Три ветки власти — законодательная, исполнительная и судебная, а медиа — четвертая. Иметь свободные СМИ, иметь возможность говорить то, что хочешь, — это серьезно. Власть не может закрыть медиа в Австрии — это может сделать только суд. У нас есть нормы — каким образом теле- или радиокомпания может получить лицензию. Это решает независимый комитет. Он рассматривает случаи возможных нарушений" , — сказал он.

По его словам, в Совете Европы есть специализированная платформа, где журналисты могут информировать комитет о случаях нарушения свободы слова. Таким образом информация поступает из разных источников.

"В Западной Европе нет страны, где существовали бы проблемы со свободой слова. Там функционируют мощные общественные и частные медиа, плюс еще неприбыльные. То есть, есть три возможности реализации свободы медиа. И есть законы о телекоммуникациях, которые необходимо соблюдать, чтобы получить право на вещание. Мы знаем, что ситуация в Украине — не самая лучшая", — указал евродепутат.

Шенах отметил, что медиа всегда является предметом мониторинга, но "свобода медиа — это отдельный вопрос, за который я отвечаю".

Как сообщал портал "Комментарии", что блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK нарушает международные стандарты. К такому выводу пришла Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Недавно портал "Комментарии" информировал, что запрет телеканалов "112", NewsOne, ZIK, "Первый Независимый" связан с репрессиями против оппозиции — эксперт.

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