Блокировка телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK нарушает международные стандарты, — ООН



















Решение заблокировать вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK является противоречащим принятым международным стандартам. К такому выводу пришла Мониторинговая миссия ООН по правам человека, передает "112.юа".

Блокировку телеканалов в Украине считают нарушением международных стандартов. Фото иллюстративное

"Такие меры, как цензура вещания, по причинам, выходящим за рамки статьи 20 (2) Международного пакта о гражданских и политических правах, не только несовместимы с международным правом прав человека, но также способствуют усилению неправильных представлений, порождающих страх и укореняющих общественное недоверие к институтам", — отмечают представители Миссии.

Также в отчете подчеркнули, что СМИ всегда имели решающую роль для становления демократии, поэтому их функционирование нельзя чрезмерно ограничивать. Также в ООН считают, что журналистов нельзя подвергать наказанию за осуществление законной деятельности.

Международные стандарты прав человека утверждают, что ненасильственная критика государства или его политики не является основанием для ограничения свободы выражения мнения.

Помимо прочего в Миссии считают, что процедура, используемая для ограничения (т.е. приказы о блокировке), должна соответствовать всем процедурным гарантиям, изложенным в международном праве.

"С озабоченностью отмечается, что решение об ограничении права информации не принималось независимым и беспристрастным органом. Миссия обеспокоена тем, что решение, похоже, не дает четких указаний на угрозы в программах трех телеканалов. Хотелось бы напомнить, что использование соображений национальной безопасности и борьбы с терроризмом в качестве оправдания ограничения права на свободу выражения мнения без соблюдения строгого порога, установленного статьей 19 (3) МПГПП, несовместимо с обязательствами Украины", — сказано в документе.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Указ, вступивший в силу сразу после подписания, применил к медиа ограничительные санкции на следующие пять лет. Таким образом в Украине вещание этих СМИ запрещено.

26 февраля журналисты заблокированных решением СНБО телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Отмечается, что в последнее время мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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