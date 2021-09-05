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Запрет телеканалов "112", NewsOne, ZIK, "Первый Независимый" связан с репрессиями против оппозиции, - эксперт

Президент американской организации Freedom House написал открытое письмо Байдену относительно закрытия украинских телеканалов

сегодня, 13:35
Автор:

Козлова Альбіна

Перед визитом президента Зеленского в США и его встречей с Джо Байденом президент американской организации Freedom House написал открытое письмо Байдена. Об этом пишет 112.юа.

Запрет телеканалов "112", NewsOne, ZIK, "Первый Независимый" связан с репрессиями против оппозиции, - эксперт

Запрет телеканалов неразрывно связан с репрессиями против оппозиции,фото 112.ua

По словам политического публициста Александра Зубченко, это серьезный сигнал, нечто симптоматичное и маркерное, и вообще фантастика. Ведь это значит, что тема репрессий относительно СМИ "112", NewsOne, ZIK, "Первого независимого" и оппозиционера Медведчука зазвучала в политической повестке США. Публицист также добавил, что скорее всего это только начало.

ема "преследования СМИ" становится важной для Штатов. Они ее информационно "подсветили", и это уже ослабило переговорные позиции Офиса президента. Отмахнуться просто так от письма Freedom House не получится", — считает Александр Зубченко.

Также он отметил, что в письме указано, что "президент Зеленский продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией". Публицист провел параллель с темой свободы слова, которая была применена для дестабилизации Советского Союза.

"Мы же помним, как тема "свободы слова" активно использовалась при операции по дестабилизации СССР. Диссиденты, "жертвы КГБ". Теперь все это используется против Зеленского", — написал Зубченко.

Отметим, что президент подписал указ о применении санкций на срок до 5 лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK зимой 2021 года. Журналисты подсанкционных телеканалов создали новое СМИ — телеканал "Первый Независимый", но его тоже выключили.

С февраля в соответствии с указом президента было введено санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко. Печерский суд Киева продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября.

В партии уже заявляли, что считают такие меры со стороны власти — откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком. В свою очередь адвокаты Виктора Медведчука подавали апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику, впрочем судьи отклонили ее.

Как сообщал портал "Комментарии", что блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK нарушает международные стандарты. К такому выводу пришла Мониторинговая миссия ООН по правам человека.


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Источник: https://112ua.tv/politika/zubchenko-zapret-telekanalov-112-newsone-zik-pervogo-nezavisimogo-nerazryvno-svyazan-s-repressiyami-protiv-oppozicii-vo-glave-s-medvedchukom-590250.html
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