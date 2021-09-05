Запрет телеканалов "112", NewsOne, ZIK, "Первый Независимый" связан с репрессиями против оппозиции, - эксперт

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Козлова Альбіна
Перед визитом президента Зеленского в США и его встречей с Джо Байденом президент американской организации Freedom House написал открытое письмо Байдена. Об этом пишет 112.юа.
Запрет телеканалов неразрывно связан с репрессиями против оппозиции,фото 112.ua
По словам политического публициста Александра Зубченко, это серьезный сигнал, нечто симптоматичное и маркерное, и вообще фантастика. Ведь это значит, что тема репрессий относительно СМИ "112", NewsOne, ZIK, "Первого независимого" и оппозиционера Медведчука зазвучала в политической повестке США. Публицист также добавил, что скорее всего это только начало.
Также он отметил, что в письме указано, что "президент Зеленский продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией". Публицист провел параллель с темой свободы слова, которая была применена для дестабилизации Советского Союза.
Отметим, что президент подписал указ о применении санкций на срок до 5 лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK зимой 2021 года. Журналисты подсанкционных телеканалов создали новое СМИ — телеканал "Первый Независимый", но его тоже выключили.
С февраля в соответствии с указом президента было введено санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко. Печерский суд Киева продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября.
В партии уже заявляли, что считают такие меры со стороны власти — откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком. В свою очередь адвокаты Виктора Медведчука подавали апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику, впрочем судьи отклонили ее.
Как сообщал портал "Комментарии", что блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK нарушает международные стандарты. К такому выводу пришла Мониторинговая миссия ООН по правам человека.
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