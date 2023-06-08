Через неделю Украину накроет топливный кризис, - эксперт

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Белоокая Ира
Такое мнение высказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин в своем Facebook , пишут "Комментарии".
В Украине снова возможен дефицит топлива. Иллюстративное фото
По его словам, цены горюче-смазочных материалов в закупке уже начали расти.
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По мнению Леушкина, с дополнительным ущербом столкнутся аграрии. Им придется тратить прибыль с ввезенного в Италию урожая на транспортировку.
Читайте также на сайте "Комментарии", — Сгоревшая в Севастополе нефтебаза обеспечивала топливом российский флот. Сгоревшая в Севастополе нефтебаза снабжала топливом Черноморский флот РФ.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – как возврат НДС на топливо до 20% повлияет на цену бензина, дизеля и автогаза , – эксперты. В Украине хотят выйти на довоенный уровень НДС на топливо, то есть увеличить на 13%. С приходом полномасштабной войны, в марте прошлого года правительство отменило акциз на горючее и снизило размер НДС с 20% до 7%. Уже с июля этого года размер НДС хотят вернуть на довоенный уровень до 20%.
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