Через неделю Украину накроет топливный кризис, - эксперт

Такое мнение высказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин в своем Facebook , пишут "Комментарии".



В Украине снова возможен дефицит топлива. Иллюстративное фото

По его словам, цены горюче-смазочных материалов в закупке уже начали расти.

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"С середины этого месяца танкера в Измаиле/Рене по текущим ценам продавать не будет смысла, а новые не успеют законтрактовать. Трейдеры будут убеждены, что лучше посидеть на заборе, поскольку скачок на НДС и акцизе никакой маржой не перекрыть. Пойдет рост безумный, оно вызовет ажиотаж. А ажиотаж это мультипликатор, границы "станут" из-за очередей бензовозов. И до старта этого сценария осталась неделя", — убежден он.

По мнению Леушкина, с дополнительным ущербом столкнутся аграрии. Им придется тратить прибыль с ввезенного в Италию урожая на транспортировку.

"Нам правда, следует ставить на грань выживания последней еще адекватно работающей отрасли в стране? Неужели вот прям так необходимо вернуть сейчас НДС и акциз на топливо? Это вредительство. В это время надо поддерживать, а не добивать. В общем отказываюсь верить в реальность, что происходит", — добавил основатель группы "Прайм".

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Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – как возврат НДС на топливо до 20% повлияет на цену бензина, дизеля и автогаза , – эксперты. В Украине хотят выйти на довоенный уровень НДС на топливо, то есть увеличить на 13%. С приходом полномасштабной войны, в марте прошлого года правительство отменило акциз на горючее и снизило размер НДС с 20% до 7%. Уже с июля этого года размер НДС хотят вернуть на довоенный уровень до 20%.