Человек два месяца дрейфовал в Тихом океане с собакой: как ему удалось выжить



















51-летний австралиец Тим Шеддок и его пес, по имени Белла, были найдены в открытом океане. Они находились два месяца без возможности получить какую-либо помощь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Моряк Тим Шеддок. Фото из открытых источников

Тим Шеддок и его собака покинули мексиканский порт в апреле этого года и отправились во Французскую Полинезию. Через несколько недель лодка австралийца попала в шторм и получил повреждения сев на мель.

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Через два месяца после инцидента моряка заметили с вертолета, который проводит наблюдение за рыболовным траулером. Тим Шеддок стал намного стройнее и отрастил большую бороду.

"Я прошел из-за очень тяжелых испытаний на море, и мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долгое время был один в море… Мне не хватало еды", — рассказал Тим Шеддок.

Австралиец рассказал, что ему удалось выжить из-за рыболовных снастей, которые они имели с собой. Таким образом, последние несколько месяцев моряк и его пес питались только рыбой, а пили только дождевую воду. Спасенному удалось также спастись от солнечных ожогов, мужчина прятался в под навесом своей поврежденной лодки. Пока жизни мужчине ничего не угрожает и он находится под наблюдением врачей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что четверо несовершеннолетних детей смогли выжить в лесах Амазонки после авиакатастрофы.

Также "Комментарии" писали о видео последних секунд жизни туристов, оказавшихся вблизи извержения вулкана Вакаари на острове Уайт. Во время инцидента погибли 22 человека, еще 25 получили ожоги разной степени тяжести.