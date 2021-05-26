Чех Фиала приобрел «Украинскую правду»: при чем здесь Вакарчук и Порошенко

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Вечканова Елена
Одним из
центральных событий среды, 26 мая, стала смена владельца у одного из популярных отечественных изданий — "Украинской правды".
Отныне портал находится во владении чешского предпринимателя Томаша Фиалы, руководящего компанией Dragon Capital. Это не первая покупка украинского СМИ Фиалой, поэтому "Комментарии"
решили поинтересоваться у экспертов, зачем иностранцу медиа-империя в нашей
стране.
Томаш Фиала может делать ставки на новые выборы в Украине. Фото: Вести
По
мнению политэксперта Дмитрия Воронкова, подобные приобретения могут
свидетельствовать о предварительных наметках на информационные кампании во
время следующей выборной гонки.
Несмотря на то,
что между новым владельцем и редактором "УП" было подписано специальный договор
о невмешательстве в журналистскую работу, эксперт не слишком этому доверяет.
Как пример, Дмитрий
Воронков предлагает вспомнить прецедент с изданием "НВ", которым также владеет
Фиала. Речь идет о моменте, когда несколько лет назад вся команда журналистов
разом уволилась, жалуясь на цензуру. По мнению Воронкова, это лишь подтверждает
то, что никаких сомнений в политической заангажированности Фиала быть не должно.
К слову, Воронков
считает, что в случае президентских выборов Фиала вряд ли "поставит" именно на
Вакарчука — в силу низких рейтинговых показателей последнего на всенародном
уровне.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как оценивают приобретение "УП" Томашем Фиалой другие отечественные эксперты и при чем здесь Сорос.
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