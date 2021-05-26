Чех Фиала приобрел «Украинскую правду»: при чем здесь Вакарчук и Порошенко

Одним из центральных событий среды, 26 мая, стала смена владельца у одного из популярных отечественных изданий — "Украинской правды". Отныне портал находится во владении чешского предпринимателя Томаша Фиалы, руководящего компанией Dragon Capital. Это не первая покупка украинского СМИ Фиалой, поэтому "Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, зачем иностранцу медиа-империя в нашей стране.



Томаш Фиала может делать ставки на новые выборы в Украине. Фото: Вести

По мнению политэксперта Дмитрия Воронкова, подобные приобретения могут свидетельствовать о предварительных наметках на информационные кампании во время следующей выборной гонки.

" Очевидно, что покупка произошла в целях политического влияния и возможно реанимации партии "Голос" в рамках плановых парламентских выборов, — говорит специалист. — Фиала связывают с Вакарчуком и его партией не только в качестве главного партийного спонсора, но и как сооснователя "Центра экономической стратегии".

Несмотря на то, что между новым владельцем и редактором "УП" было подписано специальный договор о невмешательстве в журналистскую работу, эксперт не слишком этому доверяет.

Как пример, Дмитрий Воронков предлагает вспомнить прецедент с изданием "НВ", которым также владеет Фиала. Речь идет о моменте, когда несколько лет назад вся команда журналистов разом уволилась, жалуясь на цензуру. По мнению Воронкова, это лишь подтверждает то, что никаких сомнений в политической заангажированности Фиала быть не должно.

"В частности, я бы не исключал с его стороны ставок на президентские выборы, — считает эксперт. — Поэтому и выбрал "УП", как достаточно солидное СМИ с высокой репутацией и уровнем народного доверия".

К слову, Воронков считает, что в случае президентских выборов Фиала вряд ли "поставит" именно на Вакарчука — в силу низких рейтинговых показателей последнего на всенародном уровне.

"Я бы предположил, что ставку он может делать на проталкивание Порошенко, с которым Фиала поддерживал отношения после революции. А "Голос" и Вакарчук — это скорее "пластилин" для формирования возможной будущей коалиции с "ЕС" Порошенко. Ведь парламентские выборы в Украине планово стартуют после президентских", — резюмирует Дмитрий Воронков.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как оценивают приобретение "УП" Томашем Фиалой другие отечественные эксперты и при чем здесь Сорос.

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