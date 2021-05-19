Чаус записал новое видео о своем возвращении в Украину: что рассказал

Ответить на все вопросы, которые волнуют украинское общество и правоохранительные органы, после своего скорого возвращения в Украину пообещал скандальный экс-судья Николай Чаус. Об этом он заявил в своем новом видеообращении в Telegram.



Николай Чаус. Фото: УНИАН

Чаус утверждает, что люди, причастные к его похищению в 2016 году, а не в 2021-м в Молдове, боятся его возвращения в Украину.



"Они сделают все, чтобы я замолчал, а зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь своих родных", — уверен он.

В связи с этим Чаус сообщил, что передал своим друзьям документы — рукописные записи и собранные за годы материалы в отношении тех лиц, которых он опасается.

"Подлинность и аутентичность материалов подтверждаю. Прошу правоохранительные органы Украины отнестись со всей ответственности к данному материалу, невзирая на должность, статус и фамилии лиц, указанных в нем", — заявил Чаус.

После своего возвращения в Украину экс-судья намерен ответить на все вопросы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Чаус также утверждает, что его ситуацией все пытаются манипулировать. Он призвал свою жену не давать комментариев и пообещал, что скоро вернется в семью.



Первое видео Чаус, которого ранее считали похищенным в Молдове, где он скрывался от украинских правоохранителей, записал 16 мая. В нем он просил защиты от правоохранителей Украины и утверждал, что его похищали в 2016 году. Экс-судья также просил привлечь внимание общественности к его ситуации.

Делом Чауса также занимается прокуратура Молдовы, поскольку именно с территории этой страны 3 апреля 2021 года экс-судью якобы похитили. Сам Чаус утверждает, что в Молдове его никто не похищал. Расследование дела о похищении Чауса поручила президент Молдовы Майя Санду. Молдавские правоохранители утверждают, что к похищению причастны иностранцы, которые пересекли границу с Украиной.



В конце апреля стало известно, что после похищения Чауса в Молдове его супруга Светлана обратилась с заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому вмешаться в поиски ее супруга и вернуть его живым. После этого по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и его незаконной переправки через государственную границу Служба безопасности Украины открыла уголовное производство.



В 2016 году по факту получения Николаем Чаусом взятки в размере 150 тыс. долл. НАБУ возбудило против него уголовное дело. Из-за судейского иммунитета задержать его не могли. Когда Чаус перестал являться на допросы, его объявили в розыск. В сентябре 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность судьи. В ноябре этого же года в розыск Чауса объявил Интерпол, менее чем через год экс-судью задержали в Кишиневе.

По мнению некоторых экспертов, похищение Николая Чауса в 2021 году могли организовать, чтобы подставить президента Украины Владимира Зеленского.



Эксперты назвали порталу "Комментарии" версии похищения бывшего судьи Николая Чауса, которого могли вывезти из Молдовы в Украину.

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