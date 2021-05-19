Чаус записал новое видео о своем возвращении в Украину: что рассказал

BTC/USD
38285.36
ETH/USD
2684.47
LTC/USD
239.28
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Наталья Некрасова
Ответить на все
вопросы, которые волнуют украинское общество и правоохранительные органы, после
своего скорого возвращения в Украину пообещал скандальный экс-судья Николай
Чаус. Об этом он заявил в своем новом видеообращении в Telegram.
Николай Чаус. Фото: УНИАН
Чаус утверждает, что
люди, причастные к его похищению в 2016 году, а не в 2021-м в Молдове, боятся
его возвращения в Украину.
В связи с этим Чаус сообщил, что передал своим друзьям документы — рукописные записи и собранные за годы материалы в отношении тех лиц, которых он опасается.
После своего возвращения в Украину экс-судья намерен ответить на все вопросы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Чаус также утверждает,
что его ситуацией все пытаются манипулировать. Он призвал свою жену не давать
комментариев и пообещал, что скоро вернется в семью.
Первое видео Чаус, которого ранее считали похищенным в Молдове, где он скрывался от украинских правоохранителей, записал 16 мая. В нем он просил защиты от правоохранителей Украины и утверждал, что его похищали в 2016 году. Экс-судья также просил привлечь внимание общественности к его ситуации.
Делом Чауса также
занимается прокуратура Молдовы, поскольку именно с территории этой страны 3
апреля 2021 года экс-судью якобы похитили. Сам Чаус утверждает, что в Молдове
его никто не похищал. Расследование дела о похищении Чауса поручила президент
Молдовы Майя Санду. Молдавские правоохранители утверждают, что к похищению
причастны иностранцы, которые пересекли границу с Украиной.
В конце апреля стало
известно, что после похищения Чауса в Молдове его супруга Светлана обратилась с
заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому вмешаться в поиски ее
супруга и вернуть его живым. После этого по фактам похищения экс-судьи Николая
Чауса и его незаконной переправки через государственную границу Служба
безопасности Украины открыла уголовное производство.
В 2016 году по факту получения Николаем Чаусом взятки в размере 150 тыс. долл. НАБУ возбудило против него уголовное дело. Из-за судейского иммунитета задержать его не могли. Когда Чаус перестал являться на допросы, его объявили в розыск. В сентябре 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность судьи. В ноябре этого же года в розыск Чауса объявил Интерпол, менее чем через год экс-судью задержали в Кишиневе.
По мнению некоторых
экспертов, похищение Николая Чауса в 2021 году могли организовать, чтобы подставить
президента Украины Владимира Зеленского.
Эксперты назвали порталу "Комментарии" версии похищения бывшего судьи Николая Чауса, которого могли вывезти из Молдовы в Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости