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Часть Украины накроют сильные заморозки: синоптик рассказала, где будет холоднее всего

Прогноз погоды в Украине на 16 февраля

16 февраля 2022, 00:00
Автор:

Денис Подставной
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В середине рабочей недели украинцев ожидает теплая погода. Однако к ночи в некоторые области вновь придет серьезный "минус". Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко. 

Часть Украины накроют сильные заморозки: синоптик рассказала, где будет холоднее всего

Погода в Украине на 16 февраля

Так, по словам Диденко, в ночь на 16 февраля в большей части областей страны будет небольшой мороз. Температура воздуха упадет от -2 до -6 градусов. В северо-восточной части похолодает до -11 градусов. Западные и южные области ожидает 0 градусов этой ночью. 

Днем в среду столбики термометров покажут до +9 градусов. В Харьковской, Сумской, Полтавской и Луганской областях будет немного прохладнее — до +4 градусов. 

Осадков в виде мокрого снега и дождя 16 февраля стоит ожидать в Карпатах, Закарпатье, в Черкасской, Полтавской, Кропивницкой и Сумской областях. В остальных областях погода будет сухой. Погодные условия в столице также в среду также будут благоприятными — сухими. Температура воздуха поднимется до +6 градусов.

Синоптик подчеркнула, что в последующие дни погода будет улучшаться, а ночной "минус" постепенно уходить. Ночью вскоре температура воздуха будет превышать 0 градусов. Ближе к конце недели днем в Украине будет до 8 градусов выше 0. В южных областях будет до +12 днем. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в случае введения военного положения госслужащие и чиновники не смогут покинуть страну

Портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине введена уголовная ответственность за антисемитизм. За антисемитизм грозит или наказание в виде штрафа в размере 3 400 гривен, или же лишение свободы сроком на восемь лет. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали, что украинские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу. От Лиги TMS примут участие четыре спортсмена. 


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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