В Украине введена уголовная ответственность за антисемитизм

Народные депутаты во втором чтении и в целом внесли изменения в Уголовный кодекс Украины, в котором теперь предусматривается наказание за насилие в отношении лиц еврейского происхождения. Об этом стало известно из документов на официальном сайте Верховной Рады Украины, передает портал "Комментарии".

Верховная Рада. Фото з сайту паламенту

До настоящего времени преступления, связанные с антисемитизмом, то есть проявлением насилия к лицам еврейского происхождения, в Украине чаще всего квалифицировались как хулиганство. Однако теперь депутаты Верховной Рады внесли изменения в Уголовный кодекс в статью 161 ( нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам) и включили туда само понятие "антисемитизм".

Согласно принятым изменениям, наказание может быть как финансовым, так и угрожать лишением свободы на 8 лет.

За проявление антисемитизма предусмотрели штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы до 5 лет. Кроме того, можно потерять право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Если действия подозреваемого сопровождались насильственными действиями, обманом, угрозами или действия совершало должностное лицо — наказание более строгое: штраф от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов или лишение свободы до 5 лет с лишением права на должности.

За вышеуказанные действия, совершенные организованной группой — от 5 до 8 лет заключения.

Добавим, что к антисемитизму относят также призывы к убийству евреев или причинение вреда, отрицание Холокоста, антиеврейская пропаганда, осквернение памятников лицам еврейского происхождения.

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