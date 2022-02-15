Новый закон о табачном акцизе принят: что предусматривает документ

15 февраля народные депутаты поддержали законопроект во втором чтении "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами розничной торговли табачных изделий" №5719. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".



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Документ предполагает, что часть налогов от реализации подакцизных товаров будет направляться в местные бюджеты. Речь идет о сигаретах, табаке, электронных сигаретах и их наполнителях. Долю налога будут рассчитывать органы местной власти оп специальной формуле. Далее казначейство будет автоматически перечислять сумму в бюджет.



В пояснительной записке к закону прописано, что изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что будет произведена замена субъектов, которые платят 5% акцизным налогом с продажи табачных изделий в розницу. Такие налоги будут платить производители и импортеры вместо продавцов изделий. По предварительным подсчетам, местные бюджеты получат дополнительно 2 млрд. гривен.



Как сообщал портал "Комментарии", депутаты от партии "Слуга народа" зарегистрировали законопроект №6565. Согласно документу будет налажена работа Антимонопольного комитета (АМКУ). Также новые законодательные нормы позволят предотвратить препятствование деятельности антимонопольного комитета безосновательными судебными тяжбами и будут способствовать борьбе с олигархами в Украине.

Также мы писали, что украинцам будут платить за видео с нарушителями ПДД. Законопроект №5798 должен улучшить ситуацию с соблюдением ПДД на дорогах, привлекая граждан к фиксации действий нарушителей.