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Украинцам будут платить за видео с нарушителями ПДД: что предполагает законопроект

Законопроект №5798 должен улучшить ситуацию с соблюдением ПДД на дорогах, привлекая граждан к фиксации действий нарушителей

сегодня, 16:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинцам будут платить за видео с нарушителями ПДД: что предполагает законопроект

Украинцы смогут снимать на видео нарушения, фото из открытых источников

Народный депутат от партии "Слуга народа" Денис Маслов рассказал о сути инициированного им законопроекта №5798. Об этом сообщают в пресс-службе партии "Слуга народа" в Facebook.

По его словам, этот законопроект повышает участие общественности в безопасности дорожного движения.

"Каждый, кто имеет смартфон или планшет, устанавливает приложение и с помощью приложения фиксирует и передает видео с нарушениями водителями авто правил дорожного движения. Человек отправляет в приложении это видео и оно автоматически направляется в полицию. Через несколько часов полицейский принимает электронное постановление и нарушитель получает сообщение о том, что его привлекли к административной ответственности", – объясняет народный депутат.

Маслов подчеркнул, что речь идет о наиболее серьезных правонарушениях: проезде на красный свет, проезде через двойную сплошную полосу, нарушении проезда железнодорожного переезда, непредоставлении преимущества в движении каретам скорой помощи и других.

В тексте законопроекта указано, что документом предусмотрены изменения в статью 14-2 КУпАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях), где указано, что граждане несут ответственность за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированные в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки (видеозаписи).

В тексте прописано, что доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган устанавливает наличие или отсутствие административного правонарушения, виновность данного лица в его совершении и другие обстоятельства.

К доказательствам относят: админпротоколы, объяснения водителя, потерпевших, свидетелей, заключения эксперта, вещественные и электронные доказательства (показания технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи), акт осмотра и временного задержания авто, протокол об изъятии вещей и документов, копирование информации в электронной (цифровой) форме, другие документы. Что касается фиксации фото- и видео, то в тексте прописано, что могут собираться в качестве доказательств материалы, которые сняли свидетели, видеозаписи с камер наблюдения и другие.

Украинцам будут платить за уведомление об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Такие пользователи, отправившие фиксацию нарушения в режиме фотосъемки (видеозаписи), будут получать статус извещателя, они имеют право на вознаграждение в размере 10% от суммы административного взыскания в виде штрафа, который уплатит водитель.

"Вознаграждение выплачивается за счет взысканного штрафа за соответствующее административное правонарушение в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины", — говорится в тексте.

Как сообщал портал "Комментарии", введены новые ПДД с 1 ноября 2021 года.


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Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/2032193063628177
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