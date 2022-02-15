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Кому нельзя уезжать из Украины в период военного положения: депутаты зарегистрировали законопроект

В случае введения военного положения госслужащие и чиновники не смогут покинуть страну

сегодня, 18:50
Автор:

Козлова Альбіна
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На сайте Верховной Рады депутаты зарегистрировали законопроект №7055 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения". Среди инициаторов Давид Арахамия, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко и другие.

Кому нельзя уезжать из Украины в период военного положения: депутаты зарегистрировали законопроект

Верховная Рада, фото из открытых источников

Документ, в частности, предусматривает изменения в закон "О правовом режиме военного положения". Согласно пункту второму проекта, если в Украине было объявлено военное положение, то чиновникам и госслужащим запретят выезжать за границу.

Среди тех, кому запрещен выезд:

— члены правительства, первые заместители и заместители министров;

— народные депутаты;

— главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;

— госслужащие с должностей категории "А";

— руководители центральных органов исполнительной власти;

— военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

— лица рядового и начальствующего состава правоохранительных органов;

— руководители предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;

— руководители предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих безопасность и стабильность критической инфраструктуры.

Эти лица могут выезжать за границу с рабочими визитами, только если есть соответствующее распоряжение президента Украины о разрешении на выезд.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп рассказал о решении Верховной Рады обратиться к Западу. 15 февраля Верховная Рада поддержала два постановления об обращении парламента к международным организациям, таким как Организация Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОЧЭС.




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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39017
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