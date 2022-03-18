Часть оружия уже пересекает границу: Маркарова рассказала, когда прибудет военная помощь США

Между принятием решения о поставках оружия из США и началом поставки – минимальный промежуток времени. В тот момент, когда о принятии решения сообщают публично – часть оружия уже пересекает границу и находится в пути. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказала Посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет "Голос Америки".

Оксана Маркарова. Фото: из открытых источников

Дипломат уточнила, что она не считает правильным раскрывать все подробности о передачи нового пакета вооружения Украине, потому что это может сыграть на руку врагу. При этом можно сказать, что, когда принимаются решения о передаче того или иного вида вооружения, то это не значит, что впереди еще процедура согласования и прочее. На самом деле, когда публично сообщили о том решении, то часть оружия уже могло начать пересекать границу. Публично оповещении и сама поставка – это параллельный процесс.

Читайте на портале "Комментарии" — после того, как президент США Джо Байден подписал документ о передаче Украине нового пакета помощи в экспертных кругах всерьез заговорили о том, что Украина теперь наконец-то может закрыть свое воздушное пространство и более эффективно сбивать российские вражеские ракеты и самолеты-истребители. В эксклюзивном интервью нашему изданию эксперты рассказали, так ли это и, почему решение Вашингтона об усилении военной помощи Украине может серьезно переломить ход войны в Украине.

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