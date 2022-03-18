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Часть оружия уже пересекает границу: Маркарова рассказала, когда прибудет военная помощь США

Посол Украины в США Оксана Маркарова обещает, что оружие США долго ждать не придется

сегодня, 09:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Между принятием решения о поставках оружия из США и началом поставки – минимальный промежуток времени. В тот момент, когда о принятии решения сообщают публично – часть оружия уже пересекает границу и находится в пути. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказала Посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет "Голос Америки".

Часть оружия уже пересекает границу: Маркарова рассказала, когда прибудет военная помощь США

Оксана Маркарова. Фото: из открытых источников

Дипломат уточнила, что она не считает правильным раскрывать все подробности о передачи нового пакета вооружения Украине, потому что это может сыграть на руку врагу. При этом можно сказать, что, когда принимаются решения о передаче того или иного вида вооружения, то это не значит, что впереди еще процедура согласования и прочее. На самом деле, когда публично сообщили о том решении, то часть оружия уже могло начать пересекать границу. Публично оповещении и сама поставка – это параллельный процесс.

Читайте на портале "Комментарии" — после того, как президент США Джо Байден подписал документ о передаче Украине нового пакета помощи в экспертных кругах всерьез заговорили о том, что Украина теперь наконец-то может закрыть свое воздушное пространство и более эффективно сбивать российские вражеские ракеты и самолеты-истребители. В эксклюзивном интервью нашему изданию эксперты рассказали, так ли это и, почему решение Вашингтона об усилении военной помощи Украине может серьезно переломить ход войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — в СНБО рассказали, что на Западе не весь бизнес готов уходить из России. Так, часть французских компаний продолжает работать в России и платить налоги в российский бюджет.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=3213930765509552
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