В СНБО рассказали, кто на Западе продолжает спонсировать войну РФ

После всего того, что сделает и продолжает делать Россия недопустимо, что ряд французских компаний остаются на российском рынке и продолжают исправно платить налоги в российский бюджет. Потом на эти средства приобретается оружие, из которого стреляют по мирных гражданах Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом во время общенационального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что молчать в таких случаях нельзя и нужно вещи называть своими именами. Хорошо известно о тех французских предприятиях, которые продолжают присутствовать в России и платить деньги в российский бюджет. Больше всего ужасает, что потом на эти средства российская армия получает новое оружие, новые снаряды, от которых погибают дети, женщины, старики. Такое не есть допустимым в 21 веке.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры между Россией и Украиной не прекращаются, но о том, чтобы выйти на какое-то финальное соглашение пока речи не идет. Каждая из сторон стоит на своих позициях. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, есть ли шанс, что все-таки удастся достичь компромисса и прийти к решению, которое может прекратить боевые действия в Украине.

Эксперты отмечают, что остановка боевых действий, обмен захваченными лицами и телами погибших, нормальная работа гуманитарных коридоров – это тот минимум, который нужно достигать как можно быстрее. На сегодняшний день украинские дипломаты делают все возможное, чтобы переговоры привели к логическому завершению и заключению договоренностей о мире.





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