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В СНБО рассказали, кто на Западе продолжает спонсировать войну РФ

На деньги, которые в виде налогов платят французские компании в бюджет России, покупается оружие, подчеркнул секретарь СНБО Данилов

сегодня, 07:16
Автор:

Кравцев Сергей
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После всего того, что сделает и продолжает делать Россия недопустимо, что ряд французских компаний остаются на российском рынке и продолжают исправно платить налоги в российский бюджет. Потом на эти средства приобретается оружие, из которого стреляют по мирных гражданах Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом во время общенационального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В СНБО рассказали, кто на Западе продолжает спонсировать войну РФ

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что молчать в таких случаях нельзя и нужно вещи называть своими именами. Хорошо известно о тех французских предприятиях, которые продолжают присутствовать в России и платить деньги в российский бюджет. Больше всего ужасает, что потом на эти средства российская армия получает новое оружие, новые снаряды, от которых погибают дети, женщины, старики. Такое не есть допустимым в 21 веке.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры между Россией и Украиной не прекращаются, но о том, чтобы выйти на какое-то финальное соглашение пока речи не идет. Каждая из сторон стоит на своих позициях. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, есть ли шанс, что все-таки удастся достичь компромисса и прийти к решению, которое может прекратить боевые действия в Украине. 

Эксперты отмечают, что остановка боевых действий, обмен захваченными лицами и телами погибших, нормальная работа гуманитарных коридоров – это тот минимум, который нужно достигать как можно быстрее. На сегодняшний день украинские дипломаты делают все возможное, чтобы переговоры привели к логическому завершению и заключению договоренностей о мире.



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