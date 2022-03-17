Переговоры Украины и России: какой может быть финал – названы варианты

Украина и Россия продолжают тяжелые переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стороны пока не вышли на финальную стадию к подписанию каких-либо договоренностей. Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович уверяет, что наша страна стремится получить лучшие договоренности, чем до войны, а также – восстановить территориальную целостность. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" переговорную ситуацию в начале четвертой недели открытой стадии российско-украинской войны.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Политические договоренности должны быть утверждены при участии США, Большой Семерки, Совбеза ООН

Директор Украинского института политики Руслан Бортник признался, что от украино-российских переговоров ожидает, прежде всего, принятия документов об общем урегулировании – и достижения договоренностей о гуманитарных аспектах.

"Остановка боевых действий, обмен захваченными лицами и телами погибших, открытие на постоянной основе гуманитарных коридоров. Этот тот минимум, который нужен как можно быстрее, – отмечает эксперт. – А затем уже – драфт политических договоренностей, которые должны быть утверждены при участии США, Большой Семерки, Совбеза ООН. Потому что сам по себе украино-российский переговорный формат хоть и является признанием субъектности Украины со стороны РФ (чего та долго не хотела признавать), но не решает всех проблем. Особенно — проблем безопасностных гарантий для Украины, сохранения нашей территориальной целостности. Всё это должны предусматривать глобальные договоренности с участием стран-гарантов. Прежде всего, США, Китая, Британии, Германии, Франции, Турции. Возможно, еще каких-то государств".

По мнению Руслана Бортника, достижение некого компромисса между Киевом и Москвой вполне возможно.

"Насколько я понимаю, стороны приблизились к компромиссам по нейтральному статусу Украины, по ряду вопросов, связанных с демилитаризацией и денацификацией. Сложными остаются вопросы Крыма и Донбасса. Но их могут вынести за скобки или урегулировать при международном посредничестве", – считает эксперт.

Руслан Бортник акцентирует, что при наличии политической воли, соглашения могут быть подписаны хоть сегодня.

"Но дело в том, что Россия так и не достигла своих ключевых целей по Украине, – поясняет эксперт. – И еще сохраняет определенный ресурс для продолжения боевых действий. А идеология "осажденной крепости", в которой сейчас находится всё российское общество, приводит к солидаризации, к внутренней мобилизации (прежде всего — против Запада, с которым, как они считают, РФ воюет в Украине), подталкивают Кремль к дальнейшему использованию военного инструмента. С целью принуждения Украины к большим уступкам требованиям Москвы. Уступкам, которые, с точки зрения части украинского общества, выглядят как капитуляция".

Судьба переговоров, зависит, прежде всего, от военной ситуации и тут есть три варианта

Политолог Андрей Окара обращает внимание, что до определенного момента диалог был невозможен, потому что звучали взаимные ультимативные требования. Сейчас стороны ищут точки соприкосновения. Это сложно, но – возможно.

"Россия сначала выставляла требования денацификации, демилитаризации. Сейчас эти вопросы, как я понимаю, не педалируют. Речь больше идет о внеблоковом статусе. Нет нажима и касательно признания Крыма российским, а "Л/ДНР" в границах Луганской и Донецкой областей, на что Киев априори пойти не может. Интересно, что именно демилитаризация и денацификация назывались основанием для вторжения. То есть, происходит изменение основания для войны в ходе самой войны. Что доказывает, что повод для вторжения, идущего четвертую неделю, был абсолютно надуман", – говорит политолог.

Он также подчеркивает, что общий контекст переговоров меняется. Теперь чаще говорят об определенных компромиссных вариантах, а не бравируют ультиматумами.

"Для Украины согласится на внеблоковый статус – не столь болезненно, как три недели назад, – считает Андрей Окара. – Ведь в ходе этой войны поменялись многие политические реалии. И вопрос не вступления в НАТО, в блок, который показал свою ограниченную дееспособность, вполне актуален для самих украинцев. "Нужно ли нам такое НАТО?" – всё чаще задаются вопросам украинцы. Политические акции этого альянса, скажем так, существенно потеряли ценность в глазах Украины. Думаю, держаться за евроатлантическую интеграцию уже никто не будет. Тем более, что после этой войны, скорее всего, будет переформатирована система международной безопасности. Включая не только НАТО, но и ООН".

По мнению эксперта, судьба переговоров, зависит, прежде всего, от военной ситуации. И тут он видит три варианта.

"Первый – капитуляция Украины. Но Украина уже показала, что ни о какой капитуляции речи быть не может. С этим не согласны ни власть, ни общество – НИКТО. Второй – капитуляция России. А вот это вполне возможно. Но не в виде Германии 1945-го, а в виде проигрыша российской армии – и отступления по разным позициям в переговорах. Третий вариант – некое временное замирение. Своеобразный "Минск-3" на основе военного баланса, равновесия. Паритета сил на данный момент. РФ, как мне кажется, заинтересована в таком варианте, – размышляет Андрей Окара. – А вот Украина – не факт. Особенно, если получит помощь в виде мощных ПВО и отобьет у России небо. Думаю, Украина не готова к временному перемирию, которым станет "Минск-3". Она уже почувствовала свою силу, есть мощное единение всей нации. Тогда как позиции РФ слабеют с каждым днем, в том числе под грузом санкций. Проблема в том, что у России остается еще козырь в виде ядерного оружия. И этим она может шантажировать (по сути – уже шантажирует и Украину, и весь мир), выбивая приемлемые для себя условия договоренностей".

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина рассказали, насколько Москва и Киев близки к подписанию каких-либо договоренностей.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!