Церковный праздник 20 июля: что можно и нельзя делать

Как передает портал "Комментарии", православная церковь 20 июля отмечает день памяти преподобного Фомы, преподобного Акакия. Фома Малеин был военачальником, но во имя веры оставил службу и принял иноческий постриг. Святители благословили его на жизнь в пустыне и Фома, получив откровение через пророка Илию, принял отшельнический образ бытия. Наедине с собой он боролся с невидимыми врагами так же, как когда-то с видимыми. От Бога он получил дар исцеления, поэтому к нему стали приходить люди и просить о помощи.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Акакий же был послушником в монастыре, отличался благочестивым настроением и смиренностью. Старец его имел грубый характер, постоянно бил послушника и морил его голодом. Акакий терпел все издевательства и, не предавая веры, благодарил Господа. Несмотря на стойкость духа, вскоре Акакий скончался от такого существования.

Через пять дней после смерти инока старец рассказал другому святому об этом. Тот не поверил, они вдвоем пошли к могиле и тогда старец громко задал вопрос: "Акакий, правда ли ты умер?". Из могилы раздался отрицательный ответ, сопровождаемый фразой о том, что тот, кто принял послушание, умереть не может. Сие событие так впечатлило мучителя-старца, что тот пал перед гробницей на колени, начал просить прощения у послушника, а после стал закрытым и смиренным, изменив свой характер полностью.

Это сказание привел в "Лествице" преподобный Иоанн Лествичник как пример терпения, послушания и награды за них.

Именно с 20 июля у наших предков связано много примет. Раньше люди говорили, что, если 20 июля дождливый день – жди неурожая. Также в этот день говорили, что не к добру нельзя купаться в речке или озере – водяной утопит. В этот день также верили, что, если человека обнюхивает корова – к серьезной болезни. Также этот день был хорош для того, чтобы можно заготавливать веники для бани — сделанные из дуба, считалось, что они будут иметь целебные свойства.

Что можно делать 20 июля

В этот день можно ухаживать за собой, а особенно — состригать волосы. Считается, что, избавляясь от лишней шевелюры, человек снимает с себя проблемы и болезни. Также рекомендуется делать покупки и проводить время со своими родственниками.

Что сегодня нельзя делать

Строго запрещается делать предложение руки и сердца, свататься или назначать свидание, если нарушить запрет, то пара вскоре рассорится. Нельзя обманывать и завидовать — негативные эмоции вернутся вам троекратно. Девушки не должны физически тяжело работать и стирать, иначе навлекут на себя нищету.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 19 июля: что можно и нельзя было делать в этот день.

Также издание "Комментарии" сообщало – Валерий Залужный рассказал о ситуации на фронте, объяснив, почему теперь все под контролем.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!