Церковный праздник 13 августа: что запрещается делать в этот день

13 августа православные верующие почитают память Евдокима Каппадокиянина – праведника, жившего в IX веке в Азии при царствовании императора Феофила.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Праведник прожил 33 года. За свою короткую жизнь он посвятил всего себя заботе об обездоленных людях, сиротах. Евдоким Каппадокиянин дал обет безбрачия, кроме того, он не смотрел на женщин и избегал разговоров с ними. Вести беседы праведник мог только со своей матерью, которую глубоко чтил.

После того как Евдоким Каппадокиянин умер, люди приходили получать исцеление у его гроба.

Что отмечают в мире 13 августа:

• Всемирный день левшей;

• День филе-миньон в США;

• День комиков в Колумбии;

• День женщин в Тунисе.

Приметы на 13 августа:

• Густой туман над лесом — к хорошему урожаю грибов;

• Ветреная погода — к снежной зиме;

• Паутина летает в воздухе — к долгой жаре;

• Муравьи закрывают вход в муравейник – к дождю.

Что нельзя делать 13 августа:

• Нельзя ругаться и начинать конфликты в доме;

• Делать важные покупки;

• Ехать в командировку/путешествие;

• Выбрасывать остатки со стола.

Именины 13 августа:

Мужские: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Вениамин, Геласий, Георгий, Егор, Дионисий, Евдоким, Иван, Иоанн, Иосиф, Константин, Максим, Сергий, Стефан (Степан), Юрий.

Женские: Анна, Елисавета, Иулитта.

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