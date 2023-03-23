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Цены на огурцы и помидоры в Украине бьют рекорды: когда ждать удешевления

С увеличением предложения на рынке цены на помидоры и огурцы пойдут на снижение

сегодня, 16:30
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Автор:

Кравцев Сергей

В Украине в магазинах в начале месяца цены на огурцы и помидоры подпрыгнули до 250 грн/кг и 115 до 250 грн/кг соответственно. При этом уже в конце марта отечественные тепличники начинают новый оборот томатов. Так что ждать, когда цены на овощи начнут снижаться, ждать осталось недолго. Стоимость снизится, в первую очередь, из-за увеличения предложения. Чем больше помидоров, выращенных в наших украинских теплицах будет появляться на прилавках рынков и магазинов, тем больше вероятность, что цена их будет более приемлемой. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью Обозревателю рассказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева.

Цены на огурцы и помидоры в Украине бьют рекорды: когда ждать удешевления

Цены на помидоры и огурцы. Фото: из открытых источников

Эксперты считает, что существенное подорожание было связано с весенним увеличением спроса на томат и огурец и отсутствием у крупных облегающих на рынке украинской тепличной продукции.  


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"Стоимость огурца достигает 250 грн за кг. Стоимость томата в украинских супермаркетах варьируется от 115 до 250 грн за кг в зависимости от сорта и страны происхождения. Оптовые закупочные компании повышают отпускные цены на импортный томат. Сейчас на рынке превосходит импорт – помидор из Турции, Нидерландов, Испании", – отметила Екатерина Зверева.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 15 марта отмечался Всемирный день защиты прав потребителей. Как обстоят дела с этим в Украине на втором году полномасштабной войны с Россией? Достаточно ли делает власть, чтобы защитить права потребителей в разных сферах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/economy/tsenyi-na-ogurtsyi-i-pomidoryi-v-ukraine-dostigayut-bolee-200-grnkg-kogda-zhdat-udeshevleniya.htm
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