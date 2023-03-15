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Украинцам повысят тарифы на воду: какими будут новые цены

Вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод в 2023 году Национальная комиссия собирается рассматривать уже в марте

сегодня, 09:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Ожидаемое повышение тарифов водоканалов приобрело свои очертания. Как и было обещано НКРЕКП, нас ожидает двукратное повышение тарифов на услуги водоканалов. С 1 апреля и 1 июля. В среднем тарифы вырастут на 10% с 1 апреля и на 10% с 1 июля. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook эксперт в вопросах ЖКХ Олег Попенко.

Украинцам повысят тарифы на воду: какими будут новые цены

Украинцам пересчитают тарифы на воду. Фото: из открытых источников


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"Цифры очень разные, берите смотрите ваш город и прикидывайте насколько вы будете платить больше. Например, Дрогобычводоканал и водоканал в Кировоградской области только за водоснабжение подняли тарифы сразу на 30%, а где-то подняли на 5%. Почему такая большая разница нас еще предстоит разобраться или там уже все трубы отремонтировали, все оборудование заменили? Ну, мы же понимаем, что это совсем не так", – написал эксперт.

Оставить тарифы на прежнем уровне, как считают в комиссии, больше не представляется возможным. Среди причин роста называют повышение затрат на электроэнергию; рост стоимости ремонтов и необходимость в обновлении водосетей; сокращение количества потребителей примерно на 10%.

Отмечается, что проекты тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод внимательно проверили, поэтому перерасчет отвечает требованиям действующего законодательства.

"Чтобы сдержать финансовую нагрузку на потребителей и обеспечить предоставление услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества, регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", – говорилось в сообщении Нацкомиссии 10 марта 2023 года.

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Украинцам повысят тарифы на воду: какими будут новые цены - фото 2

Украинцам повысят тарифы на воду: какими будут новые цены - фото 3



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Источник: https://www.facebook.com/100001729759345/posts/pfbid02ZAyFeqcELRppYPHFUyPaCUqj12j3QCyKb93b1wxZjGn5vTqnQ8Z2rpdwfYmQ4X44l/
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