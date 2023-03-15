Украинцам повысят тарифы на воду: какими будут новые цены

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Кравцев Сергей
Ожидаемое повышение тарифов водоканалов приобрело свои очертания. Как и было обещано НКРЕКП, нас ожидает двукратное повышение тарифов на услуги водоканалов. С 1 апреля и 1 июля. В среднем тарифы вырастут на 10% с 1 апреля и на 10% с 1 июля. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook эксперт в вопросах ЖКХ Олег Попенко.
Украинцам пересчитают тарифы на воду. Фото: из открытых источников
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Оставить тарифы на прежнем уровне, как считают в комиссии, больше не представляется возможным. Среди причин роста называют повышение затрат на электроэнергию; рост стоимости ремонтов и необходимость в обновлении водосетей; сокращение количества потребителей примерно на 10%.
Отмечается, что проекты тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод внимательно проверили, поэтому перерасчет отвечает требованиям действующего законодательства.
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