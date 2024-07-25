Целеустремленный и самостоятельный: что говорят о задержанном в Днепре юноше его соседи (ВИДЕО)

Соседи и друзья задержанного в Днепре юноши по подозрению в убийстве языковеда Ирины Фарион, не могут поверить, что он на такое может быть способен.

Задержание подозреваемого

Например, Ян, который называет себя другом задержанного, говорит, что с ним играл пять лет в одной команде.

"Знаю, что у него папа воюет. Сейчас живет с мамой. Очень порядочный пацан. Он хорошо учится. Никогда не подумал бы что он может такое сделать. Я уверен, что он такого не делал", — сказал Ян.

О том, что сам задержанный парень и его семья – порядочные люди, говорит и их соседка.

"Мальчишка и самостоятельный, и мальчишка целеустремленный. Не может быть такого. Я от этого в шоке, я не могу этому поверить Это как какая-то подстава. Я не знаю, я не буду этого утверждать, но зная этого ребенка… И лидер, и порядочный, и честный Он увлекается новостями. Он логически рассуждает", — рассказала соседка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ожидала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали юношу , подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению, говорит глава МВД Клименко, он арендовал не менее трех квартир во Львове.

При этом глава МВД сообщил, что у следствия есть достаточно доказательств для того, чтобы предъявить парню обвинение. Ожидается, что сегодня или завтра ему будут избирать меру пресечения.

Кроме того, Клименко рассказал некоторые детали убийства Фарион. По его словам, подозреваемый в убийстве купил свою панаму еще в мае, то есть подготовку к преступлению вел два месяца.



