Панаму купил еще в мае: Клименко рассказал новые детали о подозреваемом в убийстве Фарион

Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона рассказал о новых деталях дела об убийстве языковеда Ирины Фарион.

Подозреваемый в убийстве Фарион

В частности, по его словам, юноша, подозреваемый в преступлении, купил панаму, в которой он приходил к дому Фарион, несколько месяцев назад.

"Панаму, которая на нем была, он приобрел еще в мае 24 года. Это задокументировано, также как и вся остальная одежда. Он готовился как минимум два месяца к совершению этого преступления. А может быть, и других преступлений, но установит следствие", — сказал Клименко.

Как отметил министр, главное по этому делу, что удалось раскрыть резонансное убийство Фарион. По его словам, доказательная база, которая была собрана, достаточно для того, чтобы было предъявлено задержанному юноше соответствующее обвинение.

При этом Клименко отметил, что в настоящее время правоохранительные органы и дальше рассматривают те версии убийства Фарион, которые были ранее названы, а именно: российский след, общественная деятельность погибшей и личная неприязнь. Вместе с тем, министр не исключил, что в процессе следствия может появиться еще и четвертая версия.

Кроме того, Клименко сообщил, что сегодня-завтра задержанному по подозрению в убийстве Фарион юноше будут выбирать меру пресечения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в висок, когда она во дворе своего дома ожидала такси. 25 июля стало известно, что правоохранители задержали юношу , подозреваемого в убийстве Фарион. Он житель Днепра, ему 18 лет. Во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове.



