Будут ли ограничивать работу общественного транспорта во время нового локдауна

В случае локдауна на территории Украины или перехода области в "красную" зону, вероятнее всего, Кабмин не будет рекомендовать ограничивать работу общественного транспорта. Об этом сообщал главный санврач Игорь Кузин журналистам ТСН.

Общественный транспорт - фото КГГА

По мнению представителя Минздрава, изменения в функционировании общественного транспорта оказывают существенного влияние на экономическое положение и не дают дополнительного эпидемиологического влияния.

При этом Кузин отметил, что главной рекомендацией является более серьезный контроль за соблюдением карантинных правил, требований при перевозке, ограничения количества граждан, которые ездят на общественном транспорте и т.д.

Кроме того, представитель Минздрава напомнил, что прекращение работы общественного транспорта является компетенцией комиссии ТЭБ И ЧС, которая и принимает решения касательно необходимости остановки общественного транспорта.

Ранее издание "Комментарии" писало, что, по словам главы Министерства здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в стране могут рассмотреть вопрос отмены масочного режима, если 70-80% населения будут привиты против коронавируса. Ляшко также отметил, что на данный момент в стране недостаточное количество вакцинированных граждан, поэтому нельзя пренебрегать противоэпидемическими правилами.

Кроме того, эксперты рассказали, как можно оценивать действия украинской власти в направлении борьбы с коронавирусом, какие меры следует предпринять, чтобы улучшить ситуацию с распространением заболевания, а также есть ли риск общественных протестов в связи с введением новых карантинных правил в Украине.

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