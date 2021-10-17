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Будут ли ограничивать работу общественного транспорта во время нового локдауна

Решение об остановке общественного транспорта принимает комиссия ТЭБ И ЧС

сегодня, 10:00
Автор:

Елизавета Черных

В случае локдауна на территории Украины или перехода области в "красную" зону, вероятнее всего, Кабмин не будет рекомендовать ограничивать работу общественного транспорта. Об этом сообщал главный санврач Игорь Кузин журналистам ТСН. 

Будут ли ограничивать работу общественного транспорта во время нового локдауна

Общественный транспорт - фото КГГА

По мнению представителя Минздрава, изменения в функционировании общественного транспорта оказывают существенного влияние на экономическое положение и не дают дополнительного эпидемиологического влияния. 

При этом Кузин отметил, что главной рекомендацией является более серьезный контроль за соблюдением карантинных правил, требований при перевозке, ограничения количества граждан, которые ездят на общественном транспорте и т.д.

Кроме того, представитель Минздрава напомнил, что прекращение работы общественного транспорта является компетенцией комиссии ТЭБ И ЧС, которая и принимает решения касательно необходимости остановки общественного транспорта. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что, по словам главы Министерства здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в стране могут рассмотреть вопрос отмены масочного режима, если 70-80% населения будут привиты против коронавируса. Ляшко также отметил, что на данный момент в стране недостаточное количество вакцинированных граждан, поэтому нельзя пренебрегать противоэпидемическими правилами. 

Кроме того, эксперты рассказали, как можно оценивать действия украинской власти в направлении борьбы с коронавирусом, какие меры следует предпринять, чтобы улучшить ситуацию с распространением заболевания, а также есть ли риск общественных протестов в связи с введением новых карантинных правил в Украине.  


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/budu-li-ogranichivat-rabotu-obschestvennogo-transporta-v-gorodah-vo-vremya-novogo-lokdauna-otvet-minzdrava-1885657.html
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