Будут ли новые отключения электроэнергии летом, – объяснение «Укрэнерго»

Об этом в Телеэфире рассказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает издание "Комментарии".



Отключение света. Иллюстративное фото

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"Сам по себе дефицит, который действительно может иметь место в течение лета, не означает отключения потребителей. Его можно урегулировать несколькими способами, и отключение – это последняя в нашем перечне мера по приоритетности", — отметил Кудрицкий.

В то же время, по его словам, наиболее очевидным методом сбалансирования энергосистемы в Украину является импорт электроэнергии из Европы. Это позволит обеспечить светом потребителей в то время, когда в энергосистеме его не будет хватать. Вместе с тем существует и другой действенный, на взгляд председателя правления "Укрэнерго", способ сохранить световой баланс — это максимизация возможностей тепловой и гидрогенерации.

"Тех энергоблоков, которые не будут находиться в плановых ремонтах или не будут повреждены обстрелами", — сказал спикер.

Также Владимир Кудрицкий призвал граждан по-прежнему бережно потреблять свет, особенно в вечернее время, — с 19 до 22 часов. Он подчеркивает, экономнее будет, если перенести все дела с использованием электроэнергии на ночь или день. Это ключевой момент, соблюдение которого позволит украинцам прожить лето без дефицита в энергосистеме страны.

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