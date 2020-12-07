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Будет три этапа: кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19

Первыми вакцину от COVID-19 получат медики и группы риска

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Несколько стран мира уже начали подготовку к проведению вакцинации людей от коронавирусной инфекции, в том числе и столица Украины. И. о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин рассказал, как в нашей стране будет происходить этот процесс.

Будет три этапа: кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19

вакцинация в Украине | фото: Reuters

Известно, что вакцинация украинцев будет проходить в три этапа. Первыми препарат от COVID-19 получат медицинские работники, военнослужащие, находящиеся в зоне ООС, работники социальной сферы, а также жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых и т.п.). Этот этап проведут, когда Украина получит вакцину в количестве, достаточном не более чем для 10% населения страны.

Следующий этап начнется, когда количество вакцины будет от 11% до 20% от количества населения страны. Тогда вакцину получат люди, находящиеся в зоне риска (старше 60 лет), работники учебных заведений, силовых структур и МИД, заключенные и арестованные и персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Последний этап вакцинации состоится, когда наша страна будет обеспечена вакциной от COVID-19 в количестве 21-50% от количества населения. Вакцину получат больные в возрасте от 18 до 59 лет и другие категории населения, имеющие высокий риск заразиться вирусом.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в январе 2021 года украинцев ждет жесткий карантин и рассказал об ограничениях, которые будут введены на этот период. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Украина ожидает получить от коронавирусной инфекции 8 млн доз вакцины, но поставка будет не раньше конца весны-начала лета 2021 года.


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Источник: https://life.liga.net/poyasnennya/interview/lokdaun-vaktsina-ot-kovida-i-prazdnichnye-yarmarki-16-voprosov-k-tsentru-zdorovya-minzdrava?fbclid=IwAR3w4gvLqRH5CuTdLbxxY0bIX9X_4RCQ8f7E-VkpZtHVUle5IXmxwizgk00
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