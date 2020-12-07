Столица Украины активно готовится к проведению вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.



В Киеве началась подготовка к проведению вакцинации от COVID-19. Фото: staticshare.america.gov

Несмотря на то, что власти не предоставили информации, когда и в каком количестве придет вакцина, Киев уже готовит логистическую базу для приема препаратов.

По словам Киевского городского головы, в городе есть специализированное коммунальное предприятие. Оно может обеспечить транспортировку и хранение вакцины. Поэтому именно оно будет служить складом для лекарств.

Прививки будут делать в медицинских учреждениях первичного звена.



Виталий Кличко отметил, если возникнет потребность в медицинском оборудовании, власть его закупит. Также мэр города планирует провести специальное обучение, которое подготовит медработников к совершению массовой вакцинации против коронавируса.

Следовательно, Кличко подытожил, когда в Украину поступит первая партия вакцины, столица уже будет готова делать прививки.

Напоминаем, что начало вакцинации от коронавирусной болезни в Украине можно ожидать не ранее конца весны-начала лета будущего года. Вакцина будет предоставляться в рамках международной программы COVAX. Украина планирует получить восемь миллионов доз в двукратное введение препарата четырем миллионам украинском. Первая партия препарата, которая прибудет в Украину, составит 1,8 миллиона.

Также сайт "Комментарии" сообщал, нужна ли вакцинация тем, кто переболел коронавирусом. По словам министра здравоохранения, у человека рано или поздно исчезнут антитела к коронавирусу, даже если он преодолел болезнь. Таким образом гражданин рискует заразиться повторно.





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