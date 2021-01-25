Будет ли в Украине весенний локдаун - глава МОЗ

Начиная с сегодняшнего дня, 25 января, в Украине смягчили карантинные меры. О том, могут ли ввести еще один локдаун в стране весной, и от чего это зависит, в эфире телеканала Украина 24 рассказал глава МОЗ Максим Степанов.

Глава МОЗ рассказал, будет ли весенний локдаун - фото: из открытых источников

Так, по его словам, после окончания жесткого карантина некоторое время нужно будет наблюдать за тем, как изменится ситуация с заболеваемостью по регионам. Затем можно переходить к адаптивному карантину. То есть, произойдет послабление ограничений. Однако некоторые все же продолжат действовать.

Также Степанов рассказал, оправдали ли себя ограничения во время январского локдауна, от которых украинцы, мягко говоря, были в шоке. Речь идет о запрете продажи некоторых товаров, которые лежали на полках супермаркета, закрытые ограничительной лентой. На это глава МОЗ ответил, что ни одно ограничение не было введено зря. Это было сделано с той целью, что в магазинах будет находиться меньшее количество покупателей.

"Человек приходит в супермаркет, где ему нужно купить всё. Он покупает продукты, а дальше включается психология. То есть, он с тележкой пойдет дальше выбирать что-то, и, соответственно, времени в магазине проведет больше", — отметил Максим Степанов.

Глава МОЗ также считает что нужно полностью довериться эпидемиологам, которые знают, как нужно поступать в подобных ситуациях. Учитывая весь комплекс мер можно сказать, что сейчас ситуация в стране стабильная. Однако еще хотя бы неделю нужно подождать, чтобы картина полностью сложилась. В случае, если положение и дальше будет оставаться стабильным и послабление карантинных мер не приведет к новым рекордам заболеваемости, локдаун весной введен не будет.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Украине начал действовать новый карантин и о его полном списке запретов, а также о том, что дал карантин украинцам.





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