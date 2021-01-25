Будет ли в Украине весенний локдаун - глава МОЗ

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Мокрик Анастасия
Начиная с сегодняшнего дня, 25 января, в Украине смягчили
карантинные меры. О том, могут ли ввести еще один локдаун в стране весной, и от
чего это зависит, в эфире
телеканала Украина 24 рассказал глава МОЗ Максим Степанов.
Глава МОЗ рассказал, будет ли весенний локдаун - фото: из открытых источников
Так, по его словам, после окончания жесткого
карантина некоторое время нужно будет наблюдать за тем, как изменится ситуация
с заболеваемостью по регионам. Затем можно переходить к адаптивному карантину.
То есть, произойдет послабление ограничений. Однако некоторые все же продолжат
действовать.
Также Степанов рассказал, оправдали ли
себя ограничения во время январского локдауна, от которых украинцы, мягко
говоря, были в шоке. Речь идет о запрете продажи некоторых товаров, которые лежали
на полках супермаркета, закрытые ограничительной лентой. На это глава МОЗ
ответил, что ни одно ограничение не было введено зря. Это было сделано с той
целью, что в магазинах будет находиться меньшее количество покупателей.
Глава МОЗ также считает что нужно полностью довериться эпидемиологам, которые знают, как нужно поступать в подобных ситуациях. Учитывая весь комплекс мер можно сказать, что сейчас ситуация в стране стабильная. Однако еще хотя бы неделю нужно подождать, чтобы картина полностью сложилась. В случае, если положение и дальше будет оставаться стабильным и послабление карантинных мер не приведет к новым рекордам заболеваемости, локдаун весной введен не будет.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Украине начал действовать новый карантин и о его полном списке запретов, а также о том, что дал карантин украинцам.
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