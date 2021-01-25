В Украине начал действовать новый карантин: полный список запретов (Фото)

Карантин. Фото: ТСН

С 25 января в Украине начали действовать новые условия карантина. После трехнедельного локдауна страна будет жить в режиме "оранжевой" зоны карантина, как это было в декабре 2020 года. О введении ограничений напомнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своей Telegram-канале.

Глава правительства отметил, что на сегодняшний день эпидемиологи зафиксировали стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.

Количество занятых койкомест в больницах снизилась до 30%. Шмыгаль подчеркнул, что за последнее время Кабмин значительно увеличил количество коек с подведенным кислородом – с 11 тысяч в сентябре до 55 тысяч в январе.

На эти нужды регионы получили почти полтора миллиарда гривен.

Премьер-министр напомнил, что выход из жесткого карантина не означает исчезновение вируса, он призвал всех придерживаться правил безопасности и быть бдительными, пользуясь масками и дезинфекторами.

Список ограничений, которые будут действовать в Украине с 25 января можно посмотреть на инфографике:









С 8 по 25 января в Украине действовал жесткий карантин с закрытием развлекательных учреждений и заведений питания, а также запретом на торговлю хозяйственными товарами в супермаркетах. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что локдаун помог стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Ранее "Комментарии" сообщали, что от коронавируса скончался легендарный американский телеведущий.

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